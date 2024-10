Juventus sofre 1º gol no Italiano, cede empate ao Cagliari e vê Napoli abrir vantagem

A Juventus sofreu neste domingo seu primeiro gol no Campeonato Italiano, cedeu o empate em 1 a 1 ao Cagliari, jogando em seu estádio, e vai terminar sétima rodada mais distante do topo da tabela. O time de Turim tem 13 pontos, contra 16 do líder Napoli. O Cagliari soma apenas 6 pontos.

Dona de um esquema defensivo sólido, a Juventus foi vazada por um time que apresenta um dos piores ataques do campeonato e tinha apenas 4 gols em seis partidas. Com média de 6,7 finalizações sofridas por jogo, o time de Turim viu o Cagliari finalizar 9 vezes neste domingo.

Apesar de ter apresentado um volume de jogo muito maior, com 76% de posse de bola, com 16 arremates ao gol adversário, a Juventus foi incapaz de transformar essa superioridade no seu quarto triunfo no Italiano.

O time da casa abriu o placar aos 15 minutos do primeiro, com Dusan Vlahovic cobrando pênalti. O VAR ajudou a marcar mão na bola do zagueiro Luperto após cabeçada de Gatti. O atacante sérvio marcou seu quinto gol e é o terceiro na lista de artilheiros do Italiano, atrás de Retengui, da Atalanta, e de Thuram, da Inter de Milão, ambos com 7.

Após o gol, o time do técnico Thiago Motta administrava o resultado, e o Cagliari pouco incomodava Di Gregorio, goleiro da Juventus. Na segunda etapa, a equipe de Turim teve chance de ampliar o placar e garantir a vitória.

No final do jogo, aos 43 minutos, após nova intervenção do VAR, como no primeiro tempo, o árbitro marca pênalti para o Cagliari de Douglas Luiz sobre Piccoli. O meia romeno Marin, que entrou no segundo tempo, cobrou bem e empatou.

Um minuto após o empate, a Juventus ficou com um jogador a menos. O atacante português Francisco Conceição, que fazia uma boa partida, invadiu a área do Cagliari e caiu após contato de um adversário. A arbitragem considerou simulação e deu o segundo amarelo ao português. O Cagliari ainda teve chance de virar o jogo nos acréscimos. De meia distância, a finalização do eslovaco Obert acertou a trave de Di Gregorio.

Na oitava rodada do Italiano, após a Data Fifa, a Juventus recebe a Lazio no dia 19 de outubro, e o Cagliari joga em casa contra o Torino, no dia 20.