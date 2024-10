Ramón Díaz vê erro do auxiliar antes de gol do Inter e crava: 'Vamos sair dessa situação'

O Corinthians vencia o Internacional até os 48 minutos do segundo tempo da partida deste sábado, na Neo Química Arena. Mas Ricardo Mathias marcou de letra nos últimos minutos e decretou o empate em 2 a 2 em Itaquera. Apesar do empate amargo, o técnico Ramón Díaz destacou a atuação do time, salientando que o time paulista foi superior ao Internacional no duelo.

"Me parece que jogamos um jogo muito bom, criamos muitas situações, especialmente no segundo tempo. Corrigimos erros no segundo tempo e superamos o rival praticamente os 45 minutos", analisou Ramón.

"Fizemos um gol que anularam, tivemos outras situações, com Garro, Yuri, e poderíamos ter feito 3 a 1, e por destino do futebol não se pôde concretizar. A sensação que me dá é que a equipe teve uma entrega incrível", elogiou.

Para Ramón Díaz, o segundo gol do Inter foi originado de um lance irregular. Segundo o treinador, não foi escanteio a favor do time gaúcho. "Não foi um erro dos jogadores, foi um erro do bandeira. Não era escanteio e ele deixou seguir. E ele sabe que não era escanteio, e dessa vez veio o gol. Fico frustrado porque merecíamos a vitória, fomos superiores. Eles pressionaram, foram competitivos no primeiro tempo, não criaram tantas situações, mas nós sim. Creio que o time está melhorando muito, vamos brigar até o final, mas dependemos de nós, precisamos ganhar. O time fez um esforço enorme, os jogadores estão dando tudo para sair desta situação", afirmou.

O técnico argentino voltou a mostrar confiança que o Corinthians irá evitar o rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro. "Se o treinador tem medo de perder, não tem que dirigir, tampouco pode ganhar. Em tua vida não vai conseguir nada se não tiver coragem ou determinação", disse. "Nós somos um corpo técnico que gosta de desafios. Vamos sair desta situação, e medo não conheço no futebol. Não tive como jogador, menos ainda como treinador, ainda mais pelo potencial que temos. Teremos duas semanas para recuperar forças para a reta final. Nunca ter medo, amigo, para qualquer coisa que se faz", completou.

O Corinthians soma 29 pontos na tabela do Campeonato Brasileiro, na décima oitava posição. Na próxima rodada da competição, o time alvinegro enfrenta o Athletico-PR, no dia 17 de outubro, na Neo Química Arena.