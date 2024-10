Palmeiras mostra limitações, empata com Bragantino e deixa Botafogo abrir frente no Brasileirão

A diferença do Botafogo para o Palmeiras na liderança do Brasileirão é novamente de três pontos. Depois de diminuir a desvantagem em relação ao rival carioca para um ponto no fim de semana passado, o time comandado por Abel Ferreira empatou sem gols com o Red Bull Bragantino neste sábado, no Nabi Abi Chedid, em jogo da 29ª rodada, enquanto os botafoguenses venceram o Athletico-PR em Curitiba.

Pouco produtiva na etapa inicial e melhor no segundo tempo, após as entradas de Estêvão, voltando de lesão, e Dudu, a equipe alviverde teve chances de fazer o gol da vitória na reta final, mas falhou nas conclusões. Por isso, fica com 57 pontos, na vice-liderança, contra 60 do Botafogo.

O Palmeiras teve o controle da bola desde o início do primeiro tempo, porém sem transformar o domínio em volume ofensivo. Entrou em campo invicto há sete partidas e encontrou um cenário bem diferente do esperado, frente a um Red Bull que havia vencido apenas dois de seus últimos dez jogos. Faltava ao meio de campo palmeirense ser mais criativo e ao ataque ser mais incisivo.

Raphael Veiga teve alguns lampejos, mas não funcionou bem durante a maioria das vezes em que foi acionado pelo lado direito, por onde Estêvão, que se recuperou de lesão na coxa e começou no banco, costumar brilhar com a camisa alviverde. Felipe Anderson contribuiu ainda menos, escondido do jogo, e Maurício também evitou assumir o protagonismo. Lá na frente, Flaco López perdeu um gol de cabeça após cruzamento certeiro de Veiga, em um dos raros lances que ofereceram algum perigo aos donos da casa.

A equipe de Abel Ferreira não só teve dificuldades para criar como ainda correu riscos em investidas pontuais do Bragantino, que soube explorar bem o lado esquerdo da defesa palmeirense. Mosquera acelerava o jogo e era capaz de criar jogadas interessantes, oferecendo possibilidades de finalização para seus companheiros, mas não foi o suficiente para surpreender o adversário com gol.

O quadro do início do segundo tempo não foi muito diferente da etapa inicial. O Palmeiras continuava com dificuldades de criação e o Red Bull ainda se aproveitava das investidas pela esquerda. Era inevitável que Abel acionasse Estêvão, de volta após dois jogos ausente. O garoto de 17 anos entrou aos 20 minutos no lugar de Veiga, na mesma rodada de alterações em que Marcos Rocha substituiu Giay.

Demorou para que a entrada do jovem palmeirense causasse efeito, até porque o time da casa conseguiu ficar um pouco mais com a bola, Além disso, houve um momento de paralisação no jogo porque Guilherme Lopes sofreu um choque de cabeça, tendo de deixar o campo de ambulância, mas consciente, tanto que chegou a se levantar.

A partir dos 35 minutos, Estêvão passou a aparecer mais e deu novas alternativas no campo de ataque graças ao seu poder no um contra um. Depois que Dudu entrou no lugar de Felipe Anderson, o mesmo começou a acontecer pelo lado esquerdo. Os minutos finais foram de boas chances para ambos os lados. Eric Ramires isolou uma bola cara a cara com Weverton e Rony isolou uma ótima bola em chance criada por Estêvão. Em outra grande chance palmeirense, Dudu parou em incrível defesa de Cleiton.

FICHA TÉCNICA

RED BULL BRAGANTINO 0 X 0 PALMEIRAS

RED BULL BRAGANTINO - Cleiton; Andrés Hurtado, Pedro Henrique, Eduardo Santos e Guilherme Lopes (Eric Ramires); Jadsom Silva (Raul), Lucas Evangelista e Lincoln (Douglas Mendes); Vitinho, Eduardo Sasha (Cavaleiro) e Henry Mosquera (Arthur Sousa). Técnico: Pedro Caixinha.

PALMEIRAS - Weverton; Giay (Marcos Rocha); Gustavo Gómez, Murilo e Caio Paulista (Vanderlan); Aníbal Moreno, Richard Ríos (Gabriel Menino), Maurício (Rony), Raphael Veiga (Estêvão) e Felipe Anderson (Dudu); Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.

ÁRBITRO - Bráulio da Silva Machado (SC).

CARTÕES AMARELOS - Giay e Richard Ríos (Palmeiras), Jadsom Silva, Cavaleiro e Eduardo Sasha e Cleiton (Red Bull Bragantino).

CARTÕES VERMELHOS - Gabriel Menino (Palmeiras) e Lucas Cunha (Red Bull Bragantino).

RENDA - Não disponível.

PÚBLICO - 10.147 presentes.

LOCAL - Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).