Liverpool sofre, mas derrota o Crystal Palace por 1 a 0 e se garante no topo do Inglês

Líder do Campeonato Inglês, o Liverpool manteve sua boa fase ao vencer o Crystal Palace por 1 a 0 no jogo de abertura da 7ª rodada neste sábado em Londres. Após um primeiro tempo tranquilo, o time comandado pelo técnico Arne Slot foi pressionado na segunda etapa pelo rival que está na zona de rebaixamento.

O Liverpool chegou aos 18 pontos no campeonato. Seus mais próximos perseguidores, Manchester City e Arsenal, chegam a 17 se vencerem seus jogos neste sábado. Em um início de temporada muito ruim, o Crystal Palace ainda não conseguiu vencer no Inglês, no qual tem apenas 3 pontos.

Os anfitriões começaram o jogo assustando o líder do campeonato marcando antes dos 30 segundos de jogo, mas Eddie Nketiah estava em posição de impedimento. A partir daí, o jogo parecia tranquilo para o Liverpool que teve mais de 70% de posse de bola no primeiro tempo. Foram seis finalizações contra apenas a tentativa solitária de Nketiah.

Aos 9 minutos saiu o gol que garantiu a manutenção da liderança do Liverpool. Tsimikas acionou o Gakpo pelo lado esquerdo do ataque. O atacante holandês cruzou para a área e o português Diogo Jota marcou.

O Liverpool começou o segundo tempo entregando mais a bola para o Crystal Palace, que conseguiu crescer na partida e pressionou em busca do empate. Alisson, que pouco participou na primeira etapa, fez defesas importantes.

Aos 30 minutos, o goleiro brasileiro sentiu a coxa direita após afastar com um chute a bola para a lateral. Alisson, que foi convocado por Dorival Júnior para os próximos jogos das Eliminatórias, socou o chão e foi substituído por Jaros.

O goleiro checo, que fez sua estreia no Liverpool, precisou fazer intervenções pontuais para assegurar a liderança, já que no ataque o time foi incapaz de voltar a marcar. Na segunda etapa, foram sete finalizações do Crystal Palace contra seis do Liverpool.

Com o resultado, o técnico holandês Arne Slot amplia seu ótimo início de trabalho no Liverpool ao substituir Jüergen Klopp. Além de se manter no topo do Inglês, o Liverpool goleou o West Ham por 5 a 1 na terceira fase da Copa da Liga Inglesa e venceu suas duas partidas pela Liga dos Campeões, sobre Milan e Bologna. Slot é o primeiro técnico do Liverpool a vencer nove de seus primeiros dez jogos no comando.

Na próxima rodada, o líder recebe o Chelsea em Anfield no dia 20 de outubro, e o Crystal Palace busca a reabilitação contra o Nottingham Forest, fora de casa, no dia 21.