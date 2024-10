Ituano ganha confronto direto, se mantém vivo na Série B e afunda o Guarani

O Guarani perdeu o primeiro de quatro confrontos diretos que terá na Série B do Campeonato Brasileiro, visando a permanência na divisão. Neste sábado, visitou o Ituano no Novelli Júnior e foi superado por 1 a 0, com gol de José Aldo, de pênalti, na etapa final. O time de Itu (SP), por outro lado, segue bem vivo na disputa.

O Guarani está há três jogos sem vencer, sendo duas derrotas e um empate. Segue com 25 pontos na 20ª e última colocação, cinco a menos do que o vice-lanterna Brusque, com 30, embora tenha um jogo atrasado.

O Ituano, que começou a rodada na vice-lanterna, subiu para 18º, agora com 31 pontos, interrompendo sequência de três derrotas. O primeiro fora da zona de rebaixamento é o Paysandu, 16º com 33.

Os dois times fizeram um bom primeiro tempo, apesar do placar zerado. O primeiro a assustar foi o Ituano com Thonny Anderson, que recebeu na entrada da área e chutou muito forte, mas por cima do gol. Na sequência, Guilherme Lazaroni também arriscou de fora da área, mas a bola foi mais uma vez para fora, desta vez pelo lado do gol de Pegorari.

Depois dos sustos, o Guarani respondeu e quase marcou em falha do goleiro Jefferson Paulino. Matheus Bueno chutou fraco, mas o camisa 12 do Ituano quase aceitou, mas se recuperou rápido para completar a defesa. Matheus Bueno ainda teve outros dois chutes, uma defendido e outro com desvio para escanteio.

Para completar as chances do Guarani, Marlon Maranhão fez bom corte e chutou com perigo, raspando a trave. O Ituano também teve mais uma chance na parte final, em cabeçada de Claudinho, por cima do travessão.

Na volta para o segundo tempo, o ritmo dos times diminuiu por conta do desgaste. Aos 16 minutos, o VAR chamou o árbitro para revisão de possível pênalti a favor do Ituano. Após análise, ele marcou a falta de Matheus Salustiano, que foi direto no corpo de Thonny Anderson com um tranco. Na cobrança, aos 19, José Aldo demonstrou muita tranquilidade para deslocar o goleiro e fazer 1 a 0.

Apesar do desgaste, o Guarani foi para cima em busca do empate. Luan Dias, que retornou após lesão, quase marcou um golaço. Ele carregou da direita para o meio-campo e bateu colocado, buscando o ângulo oposto, mas a bola explodiu no travessão. O time de Campinas ainda teve mais alguns escanteios e cruzamentos, mas não conseguiu evitar a derrota.

Ainda deu tempo para uma confusão nos últimos minutos após Leozinho tentar dar uma carretilha, que foi perto da área em direção ao gol adversário. Pegorari foi o mais acintoso e saiu disparado para o gol em direção a Leozinho. O árbitro deu cartão amarelo para Leozinho e Pegorari.

Esse foi apenas o primeiro de quatro confrontos diretos na luta pela permanência. O time volta a campo na quarta-feira, às 20h, para enfrentar o Botafogo na Arena NicNet, em Ribeirão Preto (SP), em jogo atrasado da 23ª rodada. Depois, ainda pega CRB e Ponte Preta. O próximo jogo do Ituano também é um confronto direto. Na segunda-feira (14), às 18h30, visita o Brusque no Augusto Bauer, em Brusque (SC), pela 31ª rodada.

FICHA TÉCNICA

ITUANO 1 X 0 GUARANI

ITUANO - Jefferson Paulino; Marcinho, Guilherme Mariano, Claudinho e Guilherme Lazaroni; Rodrigo (Luiz Gustavo), José Aldo e Bruno Xavier (João Carlos); Neto Berola (Leozinho), Thonny Anderson (Salatiel) e Álvaro (Miquéias). Técnico: Alberto Valentim.

GUARANI - Pegorari; Pacheco, Douglas, Matheus Salustiano e Emerson Barbosa (Jefferson); Gabriel Bispo (Anderson Leite), Matheus Bueno (Reinaldo) e Luan Dias; João Victor (Lohan), Caio Dantas e Marlon Maranhão (Marcelinho). Técnico: Allan Aal.

GOLS - José Aldo, aos 19 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - José Aldo e Leozinho (Ituano). Pegorari (Guarani).

ÁRBITRO - Lucas Canetto Bellote (SP).

RENDA - R$ 50.240,00.

PÚBLICO - 2.744 torcedores.

LOCAL - Estádio Novelli Júnior, em Itu (SP).