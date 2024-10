Filho de LeBron James marca 2 pontos em seu 1º jogo de pré-temporada dos Lakers da NBA

Filho do astro LeBron James, Bronny James disputou seu primeiro jogo de pré-temporada da NBA na noite de sexta-feira e marcou dois pontos na derrota do Los Angeles Lakers para o Minnesota Timberwolves por 124 a 107.

O técnico do Lakers, JJ Redick, decidiu poupar LeBron James depois de três dias de treinamento, mas o maior cestinha da NBA deve jogar contra o Phoenix Suns neste domingo, dia do 20º aniversário de Bronny.

Faltava menos de um minuto para o fim de jogo quando Bronny conseguiu fazer uma bandeja bem sucedida após errar seus primeiros cinco arremessos. O armador de 1,88m também conseguiu três bloqueios, um rebote e uma assistência em 16min04 em quadra.

"Gostei do que vi de Bronny", afirmou Redick. "Ele tem uma grande alma e uma grande energia. Gosto dele e estou torcendo por ele. É um bom jogador", afirmou o técnico sobre o estreante que não conversou com a imprensa após o jogo. Redick afirmou que Bronny ganhou a oportunidade de atuar no jogo de abertura da pré-temporada dos Lakers após boas atuações nos treinos da semana.

LeBron parecia querer manter distância de Bronny durante o jogo para permitir que seu filho mais velho se concentrasse em seu trabalho. Mas, durante um intervalo, ele conversou longamente com Bronny, explicando algo com gestos enquanto Bronny apenas concordava.

Bronny James foi escolhido na segunda rodada do draft dos Lakers e jogou na liga de verão em Las Vegas. Ele deve atuar pelos Lakers na pré-temporada antes de passar uma parte significativa da próxima temporada regular com o South Bay Lakers da G League, conhecida como liga de desenvolvimento da NBA.