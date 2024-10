Duelo entre Red Bull Bragantino e Palmeiras termina com briga e confusão generalizada

Cenas lamentáveis tomaram conta do duelo entre Red Bull Bragantino e Palmeiras, no Estádio Nabi Abi Chedid, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, neste sábado. Ao final da partida, que terminou em 0 a 0, uma confusão generalizada se formou no gramado, resultando em expulsões e atraso para as duas equipes saírem aos vestiários.

A confusão começou entre as comissões técnicas, com o técnico do Red Bull Bragantino, Pedro Caixinha, discutindo com João Martins, auxiliar de Abel Ferreira, comandante do Palmeiras. Membros das duas comissões técnicas começaram a bater boca e, então, a confusão se espalhou.

Dois jogadores foram expulsos após o termino da partida, sendo eles o volante Gabriel Menino, dos visitantes, e o zagueiro Lucas Cunha, dos mandantes. O caso, como esperado, foi reprovado pelos atletas em campo.

"São coisas que não podem acontecer, o jogo foi bem disputado, com chances para os dois lados, não precisava de confusão no final", disse Weverton, goleiro alviverde convocado à seleção brasileira, após o jogo.

O resultado não foi bom para nenhum dos dois lados. O Palmeiras viu o Botafogo, rival direto na disputa do título do Campeonato Brasileiro, vencer o Athletico-PR fora de casa e se isolar na liderança, aumentando a distância para três pontos. O Red Bull Bragantino, por sua vez, segue a cinco pontos da zona de rebaixamento e fora, de momento, do grupo dos classificados à Copa Sul-Americana.