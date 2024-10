De olho nas Copas, Atlético-MG vai ter mistão contra o ameaçado Vitória pelo Brasileiro

Priorizando as Copas do Brasil e Libertadores, o Atlético-MG volta ao Campeonato Brasileiro para enfrentar o desesperado Vitória neste sábado, às 16h30, na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG), pela 29ª rodada. Diferente do rival, o time baiano entrou na zona de rebaixamento após a vitória do Fluminense por 1 a 0 sobre o Cruzeiro.

Na semifinal da Libertadores e em vantagem na Copa do Brasil após vencer o Vasco, no jogo de ida, por 2 a 1, o Atlético-MG tenta se manter concentrado ao mesmo tempo que está próximo de conquistar dois títulos na temporada. A equipe mineira vem fazendo um Brasileirão apenas mediano, no meio da tabela, com 36 pontos. Está fora da disputa pelo título.

Com 28 pontos, o Vitória aparece na 17ª posição, dois a menos do que o Fluminense, que deixou a zona de rebaixamento após vencer por 1 a 0 o Cruzeiro. O time baiano precisa dar uma resposta imediata após perder para o Inter por 3 a 1 e ainda mais por ter grandes clubes como rivais na luta contra a degola.

O Vitória não vence o Atlético-MG desde 2000, quando ganhou por 2 a 0, pela extinta Copa João Havelange, em Salvador (BA). Fora de casa, o último triunfo ocorreu no distante ano de 1999, por 2 a 1, no Brasileirão daquele ano.

Com as decisões batendo à porta, o Atlético deve ter um time misto para enfrentar o Vitória, que pode marcar o primeiro encontro do atacante Hulk contra o clube que o revelou para o futebol. A presença do atleta, no entanto, ainda é incerta.

O técnico Gabriel Milito deve preservar boa parte dos seus jogadores para não correr risco de lesão mais na frente. Dentre os nomes mais cotados estão o lateral Guilherme Arana, que já reclamou de dores musculares, o meia Gustavo Scarpa e o atacante Paulinho, que mereceu destaque por parte do técnico.

"A razão pela qual ele não joga no Brasileiro é porque tem uma lesão há muito tempo. Então nós escolhemos preservá-lo nos jogos do Brasileiro para que possa ajudar nas semifinais. É um jogador que temos que cuidar, por sua importância e porque não poderia jogar todos os jogos. Ele tem que ter um tempo de recuperação especial para ele, e por isso não podemos contar com ele no Brasileiro", reforçou Milito. Para o ataque é certa a entrada de Deyverson, que não pode ser relacionado pela Copa do Brasil por já ter atuado pelo Cuiabá.

Do outro lado, o Vitória continua com uma série de desfalques. Os laterais Willean Lepo e PK estão lesionados, assim como o meia Gabriel Santiago. Por outro lado, os volantes Filipe Machado e Caio Vinícius treinaram normalmente e estão à disposição do técnico Thiago Carpini.

"Ficar concentrado os 90 minutos. Eles têm um time muito bom. Tive oportunidade de jogar muitas vezes contra eles quando eu estava no Cruzeiro e no América-MG. Então, é um time muito forte. Vai ser a minha primeira vez jogando no estádio deles. Vai ser uma linda experiência voltar para Belo Horizonte, que me faz lembrar só de coisas boas. Espero que isso ajude no meu desempenho no sábado", disse o lateral Raúl Cáceres.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG X VITÓRIA

ATLÉTICO-MG - Everson; Bruno Fuchs, Battaglia e Júnior Alonso (Lyanco); Mariano, Otávio (Fausto Vera), Alan Franco, Igor Gomes e Rubens; Hulk e Deyverson. Técnico: Gabriel Milito.

VITÓRIA - Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Neris, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Filipe Machado, Luan Vinícius e Matheuzinho; Gustavo Mosquito, Alerrandro e Carlos Eduardo. Técnico: Thiago Carpini.

ÁRBITRO - Matheus Delgado Candançan (SP).

HORÁRIO - 16h30.

LOCAL - Arena MRV, em Belo Horizonte (MG).