Botafogo tenta quebrar tabu contra Athletico-PR para manter a liderança do Brasileirão

Em momentos opostos no Campeonato Brasileiro, Athletico-PR e Botafogo se enfrentam neste sábado, às 16h30, na Ligga Arena, em Curitiba (PR), pela 29ª rodada. Enquanto o time carioca tenta terminar mais uma vez na liderança, o rubro-negro precisa da vitória para não se aproximar de vez da zona de rebaixamento.

Com 57 pontos, o Botafogo defende uma invencibilidade de seis jogos. É apontado como um forte candidato ao título, mas vem dividindo as atenções com a Copa Libertadores, onde está na semifinal diante do Peñarol, do Uruguai.

O Athletico não vence há oito jogos e também está há oito jogos sem ganhar em Curitiba. A situação é preocupante, uma vez que tem 31 pontos, próximo da zona de rebaixamento, em pleno ano de seu centenário.

O time paranaense se apoia em um longo tabu para tentar dar a volta por cima diante do líder, que lhe daria mais moral para a sequência da temporada. O Botafogo não vence em Curitiba desde 2008, quando levou a melhor por 3 a 0. Neste período foram 14 jogos, com 11 triunfos do Athletico e três empates.

Do lado do Athletico, o técnico Lucho González não terá o volante Christian, suspenso. Gabriel, que retorna pelo mesmo motivo, deve iniciar o embate. Nikão, que vem entrando bem desde quando o treinador assumiu, pode ser uma das novidades.

"Nosso mental está forte. Tivemos essa semana cheia para trabalhar e ajustar os detalhes. Sabemos o que representa vestir essa camisa. Vamos trabalhar ainda mais para conseguir nosso objetivo. Temos 12 decisões pela frente", afirmou o atacante Cuello.

Do outro lado, apesar de estar disputando a Libertadores, o Botafogo deve entrar em campo com o que tem de melhor para não correr risco de perder a liderança. O técnico Artur Jorge indicou que colocará em campo o time considerado ideal.

Como teve a semana cheia, o Botafogo conseguiu recuperar os seus principais jogadores e não precisará poupá-los. A principal dúvida é no lado direito. Vitinho deve ser titular, mas Mateo Ponte corre por fora.

O atacante Júnior Santos deve ganhar mais alguns minutos. Ele já atuou parte do jogo anterior, no empate sem gols contra o Grêmio. O lateral-esquerdo Cuiabano e o meia Eduardo já voltaram aos treinos e devem ser opções nos próximos jogos, deixando o elenco ainda mais fortalecido. O lateral-esquerdo Alex Telles, no fim da tarde, foi convocado por Dorival Júnior para substituir Guilherme Arana, do Atlético-MG, na seleção brasileira.

A esperança no ataque continua sendo Igor Jesus, que depois do jogo vai se apresentar à seleção brasileira pela primeira vez.

"O Artur Jorge desde quando cheguei me passou muita confiança. Quando eu vim para o Botafogo, sabia que seria difícil ser titular, porque tinha o Tiquinho. Cheguei bem preparado, fiz um bom trabalho e hoje estar podendo ser titular do Botafogo mostra que, mesmo estando na Arábia, com meus trabalhos por fora, eu estava me preparando bem. Grato pelo elenco ter me recebido bem, isso me fez me sentir em casa cada vez mais e hoje estar podendo dar resultado como o Botafogo precisa é gratificante", disse Igor Jesus.

FICHA TÉCNICA

ATHLETICO-PR X BOTAFOGO

ATHLETICO-PR - Mycael; Kaíque Rocha, Thiago Heleno e Gamarra; Cuello, Erick, Praxedes, Zapelli e Esquivel; Pablo e Canobbio. Técnico: Lucho González.

BOTAFOGO - John; Vitinho, Bastos, Barboza e Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas, Luiz Henrique, Savarino e Almada; Igor Jesus. Técnico: Artur Jorge.

ÁRBITRO - Flávio Rodrigues de Souza (SP).

HORÁRIO - 16h30.

LOCAL - Ligga Arena, em Curitiba (PR).