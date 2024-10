Bagnaia vence corrida sprint da Etapa do Japão e diminui vantagem de Martin na MotoGP

Pela segunda etapa seguida, o italiano Francesco Bagnaia aproveitou a queda de um adversário para vencer a corrida sprint da MotoGP. Na Indonésia, ele viu Jorge Martín ir ao chão na primeira volta e neste sábado, no Japão, Bagnaia assumiu a liderança no final da prova após a queda de Pedro Acosta, que largou na pole.

O final da corrida sprint foi emocionante no circuito de Montegi. Atrás de Bagnaia, Enea Bastianini e Marc Marquez disputavam o segundo lugar de maneira agressiva. Bagnaia abriu a última volta da prova com mais de um segundo de vantagem, mas foi pressionado por Bastianini e chegou menos de 2 décimos à frente do companheiro de equipe. Marquez fez uma prova de recuperação, saindo da terceira fila, e completou o pódio.

Com o resultado, Bagnaia reduziu a vantagem de Jorge Martin no campeonato para apenas 15 pontos (372 a 357). O líder da MotoGP terminou na quarta colocação, após largar na 11ª posição, e conquistou pontos que podem ser cruciais na definição do título.

A corrida principal da etapa do Japão da MotoGP será neste domingo, às 2h (de Brasília). Bagnaia larga em segundo, e Martin parte apenas na 11ª posição. Depois do Japão, restarão apenas mais quatro etapas da MotoGP.

Confira o resultados da corrida sprint da etapa do Japão de MotoGP:

1.º - Francesco Bagnaia (ITA/Ducati), em 21min01s074

2.º - Enea Batistini (Ducati), a 0s181

3.º - Marc Marquez (ESP/Ducati), a 0s349

4.º - Jorge Martín (ESP/Pramac), a 2s498

5.º - Franco Morbidelli (ITA/Yamaha), a 4s326

6.º - Fabio Di Giannantonio (ITA/VR46), a 4s446

7.º - Alex Marquez (ESP/Gresini), a 11s444

8.º - Jack Miller (AUS/KTM), a 11s875

9.º - Maverick Viñales (ESP/Aprilia), a 11s947

10.º - Marco Bezzecchi (ITA/VR46), a 12s299

11.º - Raul Fernandez (ESP/Trackhouse), a 14s559

12.º - Fabio Quartararo (FRA/Yamaha), a 14s545

13.º - Luca Marini (ITA/VR46), a 15s886

14.º - Johann Zarco (FRA/Pramac), a 16s170

15.º - Augusto Fernández (ESP/Tech3), a 20s522

16.º - Álex Rins (ESP/Yamaha), a 24s415

17.º - Lorenzo Savadori (ITA/Trackhouse), a 24s482

18.º - Remy Gardner (AUS/Yamaha), a 32s620

Não completaram: Joan Mir (ESP/Repsol Honda), Aleix Espargaró (ESP/Aprilia), Pedro Acosta (ESP/Tech3), Takaaki Nakagami (JAP/Honda), Brad Binder (AFS/KTM)

Veja o grid de largada para a etapa do Japão de MotoGP:

1.º - Pedro Acosta (ESP/Tech3), 1min43s018

2.º - Francesco Bagnaia (ITA/Ducati), 1min43s264

3.º - Maverick Viñales (ESP/Aprilia), 1min43s441

4.º - Enea Batistini (Ducati), 1min43s539

5º - Brad Binder (AFS/KTM), 1min43s661

6.º - Franco Morbidelli (ITA/Yamaha), 1min43s828

7.º - Fabio Di Giannantonio (ITA/VR46), 1min43s998

8.º - Marco Bezzecchi (ITA/VR46), 1min44s073

9.º - Marc Marquez (ESP/Ducati), 1min44s136

10.º - Alex Marquez (ESP/Gresini), 1min44s263

11.º - Jorge Martín (ESP/Pramac), 1min44s303

12.º - Fabio Quartararo (FRA/Yamaha), 1min44s497

13.º - Raul Fernandez (ESP/Trackhouse), 1min44s122

14.º - Jack Miller (AUS/KTM), 1min44s193

15.º - Aleix Espargaró (ESP/Aprilia), 1min44s202

16.º - Johann Zarco (FRA/Pramac), 1min44s302

17.º- Joan Mir (ESP/Repsol Honda), 1min44s498

18.º - Augusto Fernández (ESP/Tech3), 1min44s547

19.º - Álex Rins (ESP/Yamaha), 1min44s552

20.º - Luca Marini (ITA/VR46), 1min44s648

21.º - Remy Gardner (AUS/Yamaha), 1min44s886

22.º - Lorenzo Savadori (ITA/Trackhouse), 1min45s422

23.º - Takaaki Nakagami (JAP/Honda), 1min45s594