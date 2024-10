Ator Keanu Reeves roda no circuito de Indianápolis em sua estreia profissional no automobilismo

Estrela de Hollywood, o ator Keanu Reeves fez sua estreia profissional no automobilismo neste sábado em uma prova em que o ator de "Matrix" rodou no famoso circuito de Indianápolis.

Reeves girou na grama, sem colisão, na saída da Curva 9, pouco depois da metade da corrida de 45 minutos. O ator voltou à pista e terminou a corrida no 25º lugar. Ele largou na 31ª posição entre 35 carros, chegou a ocupar a 21ª colocação e evitou com sucesso uma saída da pista na primeira volta.

Aos 60 anos, Reeves está competindo em Indianápolis na Toyota GR Cup, uma série de corridas específicas para carros da Toyota e que serve de apoio para as provas Indy 8 Hour deste fim de semana.

O ator volta a disputar uma corrida neste domingo. Reeves está pilotando o carro nº 92, que está promovendo sua história em quadrinhos "The Book of Elsewhere". Ele é companheiro de equipe do youtuber Cody Jones, de "Dude Perfect".

O ator tem experiência em corridas como ex-participante do GP Toyota de Long Beach em uma prova de celebridades. Keanu Reeves venceu o evento em 2009.