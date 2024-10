Jogador da 2ª divisão inglesa é suspenso por oito jogos por dar mordida em adversário

Um jogador de futebol da segunda divisão da Inglaterra foi suspenso por oito partidas e multado em 15.000 libras (cerca de R$ 107 mil) por dar uma mordida num adversário durante uma partida entre Preston e Blackburn. A punição foi anunciada nesta sexta-feira.

Milutin Osmajic, do Preston, admitiu ter cometido "um ato de conduta violenta" ao morder o zagueiro Owen Beck, do Blackburn, nos minutos finais do segundo tempo. A partida foi disputada em 22 de setembro. Apesar da agressão, o atacante não foi expulso de campo. Beck afirmou que chegou a comunicar o árbitro sobre a mordida.

O técnico do Blackburn, John Eustace, afirmou após a partida que Beck ficara abalado após receber a mordida, na altura da nuca. A direção do Preston disse que não comentaria sobre a punição até conhecer os detalhes da decisão tomada pela Associação de Futebol da Inglaterra (FA, na sigla em inglês).