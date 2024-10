Grêmio derruba série invicta do Fortaleza e se afasta do Z-4 do Brasileirão

O Grêmio voltou a vencer no Campeonato Brasileiro e se afastou bem da zona de rebaixamento. Nesta sexta-feira, recebeu o Fortaleza em sua arena, em Porto Alegre (RS), e fez 3 a 1, com gols de Aravena, Braithwaite e Soteldo. A partida foi válida pela 29ª rodada, que está sendo realizada de quinta a sábado devido às eleições municipais no domingo. O público foi de mais de 22 mil torcedores, o maior desde a reabertura do local após as enchentes que afetaram o estado gaúcho.

O Grêmio já tinha feito três jogos na arena: perdeu para o Atlético-MG, por 3 a 2, venceu o Flamengo pelo mesmo placar, e foi superado pelo Criciúma por 2 a 1. Na última rodada, empatou sem gols com o Botafogo fora de casa. Portanto, volta a vencer após dois jogos e está em 11º lugar com 35 pontos, sete a mais do que o Vitória, que abre a zona de rebaixamento, em 17º, com 28. Os gaúchos ainda seguem com um jogo atrasado, diante do Atlético-MG.

O Fortaleza, que estava há três jogos invicto, sendo duas vitórias seguidas, voltou a tropeçar, perdendo a chance de assumir provisoriamente a liderança. Com isso, segue com 55 pontos, em terceiro lugar, e pode ver os adversários pelo título dispararem. Botafogo, com 57, e Palmeiras, com 56, ainda jogam na rodada.

Os dois times tentaram chutes de fora da área nos primeiros minutos, mas sem sucesso. Apesar disso, o gol saiu rápido, aos 13 minutos, quando o Grêmio conseguiu furar a marcação. Após ficar com a bola no meio-campo, Cristaldo disparou pela direita, chegou à linha de fundo e cruzou. A defesa conseguiu desviar, mas Aravena apareceu para completar de chapa e fazer seu primeiro gol com a camisa gremista.

A vantagem, porém, durou apenas três minutos. Aos 17, o Fortaleza empatou com Hércules. Ele disparou em velocidade pela direita, invadiu a área e chutou rasteiro no canto do goleiro Caíque. A bola teve um leve desvio no jogador do Grêmio e passou entre as pernas do goleiro.

O Grêmio seguiu com posse de bola ofensiva e com vários chutes ao gol, mas o goleiro João Ricardo estava em noite inspirada, defendendo finalizações de João Pedro e duas de Cristaldo. Mancuso respondeu do lado do Fortaleza, mas Caíque também defendeu bem.

Em outra jogada do Grêmio, Braithwaite tocou de calcanhar e Cristaldo chutou rasteiro, bem perto da trave. No último lance, João Pedro cruzou da direita e Braithwaite completou. A bola ia entrar, mas Cardona, que já estava no chão, se recuperou e evitou o gol.

Na etapa final, o panorama seguiu o mesmo, com os times arriscando chutes de longe. O Fortaleza não conseguiu, mas o Grêmio fez o segundo gol aos 14 minutos. Braithwaite recebeu na intermediária, virou bem e disparou. Finalizou na direita, da entrada da área, rasteiro e cruzado. Era uma bola totalmente defensável, mas João Ricardo falhou e a bola passou.

Depois do gol, o Fortaleza não conseguiu uma resposta rápida como foi no primeiro tempo. Mas depois só não empatou por conta de Caíque. Se o goleiro não foi tão bem no gol sofrido, compensou com grande defesa. Após cruzamento de Pochettino na direita, Lucero cabeceou para o chão. A bola subiu e foi no cantinho, mas Caíque saltou bem para salvar.

Logo depois, o Grêmio ainda ficou com um jogador a mais. Mancuso levou o segundo cartão amarelo e foi expulso. Depois, o Grêmio também teve um jogador expulso, mas do banco de reservas: Fábio, por reclamação acintosa.

No finalzinho, o Grêmio ainda decretou a vitória com o terceiro gol. Em contra-ataque, Braithwaite acionou Soteldo na esquerda. Dentro da área, ele cortou e chutou bonito, mas na trave. No rebote, Igor cruzou novamente para área e Soteldo finalizou de primeira para fechar o placar: 3 a 1.

O primeiro a voltar a campo pela 30ª rodada é o Fortaleza, que recebe o Atlético-MG na quarta-feira, às 21h45, no Castelão, na capital cearense. No sábado seguinte (19), às 16h, o Grêmio tem o clássico com o Internacional no Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).

FICHA TÉCNICA

GRÊMIO 3 X 1 FORTALEZA

GRÊMIO - Caíque (Rafael Cabral); João Pedro, Gustavo Martins (Pedro Geromel), Kannemann e Reinaldo; Dodi, Pepê, Edenilson (Diego Costa) e Cristaldo (Igor); Aravena (Soteldo) e Braithwaite. Técnico: Marcelo Salles (auxiliar).

FORTALEZA - João Ricardo; Mancuso, Kuscevic, Cardona, Bruno Pacheco; Zé Welisson (Kervin Andrade), Hércules (Pochettino) e Matheus Rossetto (Emmanuel Martínez); Yago Pikachu (Calebe), Lucero e Breno Lopes (Moisés). Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

GOLS - Aravena, aos 13, e Hércules, aos 17 minutos do primeiro tempo. Braithwaite, aos 14, e Soteldo, aos 44 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Dodi (Grêmio), Mancuso, Kuscevic e Lucero (Fortaleza).

CARTÕES VERMELHOS - Fábio (Grêmio) e Mancuso (Fortaleza).

ÁRBITRO - Davi de Oliveira Lacerda (ES).

RENDA - R$ 1.179.329,00.

PÚBLICO - 21.984 pagantes (22.204 presentes).

LOCAL - Arena do Grêmio, em Fortaleza (CE).