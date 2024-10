Felipe Anderson exalta força do Palmeiras nesta reta final: 'Momento positivo'

O Palmeiras encerrou nesta sexta-feira a preparação para o jogo de sábado, com o Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista, pelo Campeonato Brasileiro. Peça importante no setor ofensivo da equipe, Felipe Anderson destacou a entrega dos jogadores para justificar a sequência de seis vitórias consecutivas no torneio.

"Estamos vivendo um momento positivo como equipe e estou feliz com esse começo, com a minha adaptação, e por poder estar participando e entregando sempre um pouco a mais", comentou o atacante palmeirense.

Invicto nas últimas oito rodadas, o ataque tem sido o destaque do time, principalmente se o recorte for feito em cima dos seis triunfos nas últimas seis rodadas. Foram 17 gols marcados. Por conta dessa performance, a equipe paulista ostenta o melhor ataque da competição (46), ao lado do Botafogo.