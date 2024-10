Carile faz treino tático e deve repetir escalação no Santos para duelo com o Goiás

"Em time que se ganha, não se mexe". Pelo menos no treino tático realizado nesta sexta-feira, essa máxima deve valer para o técnico Fábio Carille, que apostou na escalação do Santos nos últimos jogos da Série B, para montar a equipe em atividade tática realizada no CT do clube. Apoiado no retrospecto recente, quando conquistou quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos, o treinador fez ajustes e corrigiu a movimentação da equipe visando o duelo de segunda-feira, diante do Goiás, no estádio da Serrinha.

As bolas paradas e as jogadas ensaiadas também fizeram parte do repertório. Carille dividiu o grupo em dois times de 11 e fez um esboço da equipe para o confronto com o adversário goiano.

Com mais duas sessões de treino pela frente, o comandante santista ainda tem tempo para fazer mudanças, mas a tendência é manter o que vem dando certo. O experiente Gil vai continuar formando a zaga ao lado de Jair, enquanto JP Chermont e Escobar seguem na laterais.

Mas é no meio-campo que o treinador concentra sua maior atenção. Ele confia na experiência de João Schmidt, Diego Pituca e na boa fase de Giuliano para ditar o ritmo do confronto e cadenciar o jogo de acordo com o ímpeto do adversário.

Na frente, Guilherme é a referência para as chegadas de Otero e Wendel Silva pelas extremas. Vice-líder da Série B com 53 pontos, o Santos terá pela frente um rival que tenta se aproximar do pelotão de frente. Com 38 pontos, o Goiás chega para essa partida pressionado. Nos últimos três jogos, a equipe goiana empatou duas vezes (Sport e Coritiba) amargou uma derrota para o Mirassol.