Avaí e Brusque decepcionam e empatam sem gols na Ressacada pela Série B

No clássico regional catarinense realizado na noite desta sexta-feira, Avaí e Brusque empataram sem gols no estádio Ressacada, em Florianópolis (SC), pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O placar refletiu a falta de criatividade e inspiração das duas equipes em campo, que criaram poucas chances.

O Avaí acumula seu segundo empate consecutivo sem balançar as redes, tendo já enfrentado o lanterna Guarani na rodada anterior. O time catarinense agora ocupa a nona colocação, com 42 pontos, e se distancia do G-4, com cinco pontos a menos que o Mirassol, quarto colocado com 47.

Por outro lado, o Brusque permanece em situação crítica, na 18ª posição, dentro da zona de rebaixamento, com apenas 30 pontos, agora há dois jogos sem vencer.

O primeiro tempo foi de muita correria e pouca efetividade. O Avaí teve mais controle da posse de bola, com 60% das ações, mas teve dificuldades para converter essa superioridade em oportunidades reais de gol.

A única chance significativa ocorreu aos 44 minutos, quando Vagner Love acionou Giovanni, que finalizou com força em direção ao gol, mas o goleiro Matheus Nogueira fez uma defesa crucial. A partida foi marcada por muita correria e poucas finalizações efetivas.

O Avaí voltou mais ligado para o segundo tempo, mas ainda enfrentou dificuldades para ser eficiente no ataque. A equipe da casa acelerou o ritmo de jogo, principalmente com Garcez e Ademilson, criando duas boas oportunidades de gol.

A primeira chance veio quando Garcez recebeu a bola na entrada da área e finalizou com força, mas a bola saiu pela linha de fundo, levando perigo ao goleiro Matheus Nogueira. A segunda oportunidade ocorreu quando Garcez cruzou para Ademilson, que finalizou com perigo, mas a bola passou perto do gol.

Enquanto isso, o Brusque se retraiu defensivamente, tentando encaixar um contra-ataque em busca de surpreender o adversário. Teve até uma chance com Agustín González, mas o atacante uruguaio adiantou a bola e o goleiro César interceptou a bola no contra-ataque.

No final, o Avaí quase conseguiu sair de campo vitorioso. Gaspar teve a melhor chance da partida, mas acertou a trave do goleiro Matheus Nogueira, definindo o empate sem gols.

O próximo compromisso do Avaí, pela 31ª rodada, será contra o América-MG na sexta-feira (dia 11), às 19h, novamente na Ressacada. O Brusque joga somente no dia 14, uma segunda-feira, às 18h30, contra o Ituano, no Gigantão das Avenidas, em Itajaí (SC).

FICHA TÉCNICA

AVAÍ 0 X 0 BRUSQUE

AVAÍ- César Augusto; Marcos Vinícius, Tiago Pagnussat, Gustavo Vilar e Willian Maranhão (Natanael); Zé Ricardo, Rodrigo Santos, Pedro Castro (Pedrinho) e Giovanni (Andrey); Maurício Garcez (Gaspar) e Vagner Love (Ademilson). Técnico: Enderson Moreira.

Brusque - Matheus Nogueira; Mateus Pivô, Ianson, Wallace e Jhan Torres; Rodolfo Potiguar, Paulinho (Gabriel Pinheiro) e Agustín González (Diego Tavares); Dentinho (Paulinho Moccelin), Diego Mathias (Marcos Serrato) e Rodrigo Pollero (Osman). Técnico: Marcelo Cabo.

CARTÕES AMARELOS - César (Avaí). Ianson e Dentinho (Brusque).

ÁRBITRO - Sávio Pereira Sampaio (DF).

RENDA - R$ 106.007,00.

PÚBLICO - 4.757 presentes.

LOCAL - Estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC).