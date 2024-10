United busca empate com o Porto no fim após abrir 2 a 0 e continua sem ganhar na Liga Europa

O torcedor do Manchester United começa a ter pesadelos com as apresentações da equipe na Liga Europa. Nesta quinta-feira, pela segunda rodada, a equipe mais uma vez abriu vantagem e não soube aproveitar. Depois de fazer 2 a 0 em visita ao Porto com somente 19 minutos, permitiu a virada no Estádio do Dragão, e só buscou a igualdade nos acréscimos. Com o 3 a 3, continua sem vitória na competição.

O zagueiro Maguire acabou se tornando o herói inglês ao salvar o time da derrota em cabeçada aos 46 minutos. Mas as apresentações continuam abaixo do esperado. Do outro lado ficou o sentimento de frustração ao Porto após buscar uma gigante virada e não sustentar.

O atacante brasileiro Pepê e o centroavante espanhol Samu Omorodion tinham tudo para fechar o dia como carrascos dos comandados de Erik Ten Hag. Rashford e Hojlund haviam anotado para os ingleses quando a dupla do time português entrou em ação em alto estilo.

O brasileiro diminuiu e o espanhol empatou. Depois do intervalo, Pepê cruzou e Omorodion virou logo aos quatro minutos. Depois de largar com derrota na casa do Bodo Glimt, o Porto somava seu primeiro triunfo e acabou castigado. Já o United, que permitiu o 1 a 1 ao Twente, soma o segundo tropeço e figura entre os piores com dois pontos - os oito primeiros avançam direto, com outras 16 equipes buscando uma vaga nos playoffs.

Depois de amargar duro golpe na estreia da Liga Europa, ao ceder a igualdade ao Twente em Old Trafford, o United sabia que tinha de recuperar os pontos desperdiçados no Estádio do Dragão diante de um oponente não menos desesperado. E precisou de apenas sete minutos para abrir vantagem no marcador, graças ao astro Rashford.

Com a torcida fazendo enorme barulho para motivar os jogadores do Porto - levaram virada do Bodo Glimt na estreia com uma a mais -, a postura toda ofensiva e exposta dos desesperados mandantes deixava o United tranquilo para contra-atacar. E o segundo gol quase não sai com 14 minutos. Rashford cruzou e o desvio do defensor passou triscando a trave.

Estava muito fácil ao United pela lado esquerdo. Em lance que começou com chutão de Onana, Eriksen mandou a Rashford, que encontrou Hojlund livre na área. O centroavante bateu e contou com falha do goleiro Diego Costa para ampliar: 2 a 0 com 19 minutos.

Os portugueses, contudo, mostraram força e conseguiram esboçar uma reação rápida com o brasileiro Pepê aproveitando o rebote de Onana e descontando aos 26 minutos, de cabeça, e com Samu Omorodion empatando, também pelo alto, aos 33. Casemiro teve a chance de recolocar os ingleses em vantagem antes do intervalo, mas parou no goleiro.

As ordens se inverteram no começo da etapa final e foi o Porto quem conseguiu encaixar um lindo contragolpe. O lateral Francisco Moura saiu cara a cara e parou em boa defesa de Onana aos 2 minutos. A virada veio no lance seguinte. Com os destaques do time. Pepê recebeu livre e cruzou para Samu Omorodion anotar.

Com a vantagem, o treinador optou por tirar Pepê para a entrada de mais um defensor e o Porto se retraiu. A ordem era segurar a pressão e o resultado positivo. Garnacho quase empatou. Os mandantes, mesmo atrás, davam sustos quando ousavam ir à frente. Não fosse Onana e Samu Omorodion chegaria ao hat-trick. Em apenas seis jogos no clube, já são sete bolas nas redes rivais.

Ten Hag colocou o brasileiro Antony no fim para buscar ao menos o empate. Com a segunda expulsão seguida do português Bruno Fernandes - levantou demais o pé e atingiu o rosto do zagueiro - os planos ficaram dificultados e restou ao time apostar no jogo aéreo. E, nos acréscimos, Maguire apareceu de cabeça para evitar a derrota.

A rodada cheia contou com a segunda vitória seguida do Tottenham, desta vez na casa do Ferncvaros, por 2 a 1. Sarr e Johnson abriram boa vantagem no placar, com Varga anotando o de honra no último minuto. Destaque, também, para a goleada da Lazio sobre o Nice, por 4 a 1, e os 3 a 0 do Olympiacos sobre o Braga. Slavia Praga e Ajax ficaram no 1 a 1 na República Checa.

A jornada completa ainda teve Hoffenheim 2 x 0 Dynamo Kiev, Maccabi Tel Aviv 0 x 2 Midtjylland, Qarabag 1 x 2 Malmo, Real Sociedad 2 x 1 Anderlecht, Rigas 2 x 2 Galatasaray, Athletic Bilbao 2 x 0 AZ Alkmaar, Besiktas 1 x 3 Eintracht Frankfurt, Elfsborg 1 x 0 Roma, Twente 1 x 1 Fenerbahçe, PAOK 0 x 1 Steaua Bucareste, Rangers 1 x 4 Lyon, Union St. Gillouse 0 x 0 Bodo Glimt e Viktoria Plzen 0 x 0 Ludogorets.