Patrocinadora do Corinthians não aparece em lista atualizada de bets regularizadas

A Esportes da Sorte, patrocinadora máster do Corinthians, não apareceu na lista atualizada de casas de apostas autorizadas a operar no país. A relação foi divulgada pelo governo federal nesta quinta-feira. Ao todo, são 205 marcas de 93 empresas de jogos online aptas a atuar no Brasil.

A casa de apostas também estampa o espaço mais nobre das camisas de Bahia e Athletico Paranaense, além da região logo acima do peito do Grêmio. A marca também é a principal apoiadora do time feminino do Palmeiras e, na Série B do Campeonato Brasileiro, do Ceará. O Estadão apurou que a Esportes da Sorte aguarda nova atualização da lista e tem a expectativa de aparecer na relação em breve.

A Esportes da Sorte alegou tratar-se de um erro do Ministério da Fazenda e afirma ter cumprido todas as exigências da portaria 1.475/2024, referente à regularização das bets. A marca informou ainda que buscou a Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA) para retificação e esperava um retorno ainda nesta quarta-feira, o que acabou não acontecendo. O Athletico-PR solicitou a suspensão do patrocínio e cobrou explicações sobre a situação da marca.