Jovem volante Ryan fratura o dedo e desfalca o Corinthians até o fim da temporada

O Corinthians voltou do Maracanã com mais de um problema. Além da derrota no jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil, por 1 a 0, o clube ainda viu o jovem volante Ryan, uma das novidades de Ramón Diaz para o duelo com o Flamengo, fraturar o pé. O tempo estimado de recuperação é de até oito semanas, finalizando a temporada do campeão da Copinha.

"O meio-campista Ryan sofreu uma fratura na base do quinto metatarso do pé esquerdo. A lesão ocorreu na partida de ontem (02), diante do Flamengo, no Maracanã, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil e foi confirmada hoje (03), após exames de imagem. O atleta já iniciou o tratamento conservador e o tempo médio estimado de retorno aos treinos com o restante do elenco é de seis a oito semanas", informou o clube.

Ryan, de 21 anos, se contundiu antes do gol de Alex Sandro. No lance do 1 a 0, aparece correndo com dificuldades e não consegue dar o combate a Bruno Henrique antes do passe ao lateral, que surpreendeu o goleiro Hugo ao finalizar a jogada.

Mesmo com a lesão no dedinho, o volante ainda conseguiu atuar até o intervalo, quando deu lugar a José Martínez - seria poupado para rodeada do Brasileirão, sábado, diante do Internacional. Ryan é o terceiro volante fora da temporada, já que Alex Santana e Maycon também sofreram graves lesões e só voltam em 2025.

A ausência será sentida pelo fato de Ramón Díaz vir rodando o elenco com a equipe disputando Brasileirão, Copa do Brasil e Copa sul-americana. Mas o Corinthians tem peças suficientes para não ficar desprotegido no setor, com Martínez, Breno Bidon, Charles e Raniele, além da possibilidade de André Ramalho atuar mais adiantado.

Neste sábado o Corinthians recebe o Internacional na Neo Química Arena e Breno Bidon, Martínez e Charles devem compor o setor, com Garro na armação da jogada. Yuri Alberto será o centroavante, mas Ramón Diaz ainda definirá quem será seu parceiro com a suspensão de Romero. O técnico ainda não terá Fagner e André Ramalho, expulsos no clássico com o São Paulo.