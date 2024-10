Hugo Calderano está nas quartas e Bruna Takahashi cai nas oitavas do Smash da China

O tênis de mesa do Brasil conseguiu mais um importante resultado nas disputas individuais do Grand Smash da China, em Pequim. Nesta quinta-feira, Hugo Calderano derrotou o esloveno Darki Jorgic pelo placar de 3 sets a 2, parciais de 11/9, 6/11, 11/13, 17/15 e 11/2, em duelo válido pelas oitavas de final.

Número 3 do ranking mundial, Calderano saiu na frente, permitiu a virada, mas conseguiu reagir e impôs uma vitória que garantiu um lugar nas quartas do torneio.

Na disputa para se credenciar às semifinais, o brasileiro terá pela frente o chinês Ma Long, quinto colocado na lista de melhores do mundo. A partida está agendada para a madrugada desta sexta-feira, às 1h20 (horário de Brasília). No retrospecto entre os dois competidores, a vantagem é do adversário: cinco vitórias em cinco confrontos.

Já Bruna Takahashi (25ª) deu adeus ao torneio. Ela foi eliminada nas oitavas de final pela sul-coreana Suh Hyo Won (31ª). O revés de 3 a 0, com parciais de 11/4, 11/6 e 11/8, encerrou a sua participação na competição.

Apesar de ter parado nas oitavas, Bruna Takahashi teve o seu melhor desempenho em um evento Smash. A campanha da brasileira foi o melhor resultado feminino do tênis de mesa nacional na história da competição.