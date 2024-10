Fluminense e Cruzeiro lutam contra jejum na volta de Fernando Diniz ao Maracanã

Há três jogos sem vencer, Fluminense e Cruzeiro buscam se reencontrar com a vitória no Campeonato Brasileiro. Apesar do ponto negativo em comum, as situações são completamente diferentes. Eles se enfrentam nesta quinta-feira, às 21h30, no Maracanã, no Rio, pela 29ª rodada. A partida ainda marcará o reencontro de Fernando Diniz com o time carioca.

O Fluminense está em situação bem preocupante na luta contra o rebaixamento e vem de três derrotas seguidas. Perdeu para Juventude, por 2 a 1, Botafogo, por 1 a 0, e Atlético-GO, por 1 a 0. Nesse meio tempo, ainda foi eliminado da Libertadores. O time estacionou nos 27 pontos e está dentro do Z-4, em 18º, apesar de ter um jogo atrasado diante do Athletico-PR.

Ao menos o Fluminense tem um tabu a favor, já que não perde para o Cruzeiro no Maracanã há 16 anos. A última vez aconteceu em julho de 2008, quando sofreu 3 a 1 pelo Brasileirão. Desde então, são sete vitórias cariocas e três empates em jogos do Brasileirão e da Copa do Brasil.

Após a derrota para o Atlético-GO, a pressão aumentou ainda mais no Fluminense, com torcedores indo ao CT para reunião com Mano Menezes e a diretoria. Para escalar o time, Mano não poderá contar com o lateral-esquerdo Diogo Barbosa, que levou o terceiro cartão amarelo, e com o atacante Germán Cano, expulso. Gabriel Fuentes e Kauã Elias serão os substitutos, respectivamente.

Thiago Silva, Ignácio e Marcelo ainda seguem como dúvidas. Por outro lado, Felipe está à disposição após cumprir suspensão, mas deve começar no banco de reservas. Serna e Marquinhos são opções para o ataque.

Mano pediu para o time repetir o início do jogo contra o Atlético-GO para reagir. "A única coisa em que se baseia no futebol é produção. Se a gente jogar nos próximos jogos como fez nos 15 primeiros minutos diante do Atlético-GO, como teve postura na segunda parte do jogo, mais organizada, a gente volta a fazer jogos parelhos e volta a pontuar."

Já o Cruzeiro, apesar de não vencer, somou dois pontos nos últimos jogos. Após derrota para o São Paulo, por 1 a 0, empatou sem gols com o Cuiabá e por 1 a 1 com o Vasco. Aparece em oitavo lugar com 43 pontos, apenas dois a menos do que o Bahia, que tem 45 e fecha o G-6, zona de classificação à Libertadores.

A novidade está na beira do gramado, já que o técnico Fernando Diniz estreia pelo time no Brasileirão, justamente contra o ex-clube. Ele deixou o Fluminense na lanterna após 11 jogos no Brasileirão, com uma vitória, três empates e sete derrotas. Caiu após perder o clássico para o Flamengo, por 1 a 0, na 11.ª rodada.

Mas deixou um legado no clube carioca, inclusive, com a conquista inédita da Copa Libertadores de 2023 e depois a Recopa sul-americana.

Diniz já tinha comandado o Cruzeiro na Sul-Americana e ficou fora do jogo contra o Atlético-GO porque precisava cumprir uma suspensão. O auxiliar Eduardo Barros dirigiu o time.

No elenco, a boa notícia fica por conta da volta do meia Matheus Pereira, desfalque em cima da hora no último jogo por dores na coxa. Não se sabe, porém, se começa jogando. Mateus Vital e Barreal são opções e podem jogar juntos, mas neste caso Gabriel Veron sairia.

Mesmo sem confirmar a presença de Matheus Pereira, Diniz disse que olha com carinho para o atleta. "Um dos meus objetivos é potencializar o Matheus. Diferente, extremamente talentoso. Fez diferença ano passado e esse ano está fazendo grande temporada. Todo mundo que está aqui, vamos olhar e colocar os melhores em campo. Jogadores que têm características particulares e que se encaixam bem no que penso do futebol", detalhou.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE X CRUZEIRO

FLUMINENSE - Fábio; Samuel Xavier, Antônio Carlos, Thiago Santos e Gabriel Fuentes; Bernal, Martinelli e Paulo Henrique Ganso; Arias, Kauã Elias e Keno. Técnico: Mano Menezes.

CRUZEIRO - Cássio; William, Zé Ivaldo, Lucas Villalba e Marlon; Lucas Romero, Matheus Henrique e Matheus Pereira (Mateus Vital); Gabriel Veron, Lautaro Díaz e Kaio Jorge. Técnico: Fernando Diniz.

ÁRBITRO - Gustavo Ervino Bauermann (PR).

HORÁRIO - 21h30.

LOCAL - Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).