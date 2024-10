Comissão da FIA descarta 'corrida de novatos' da F-1 neste ano e adia ideia para 2025

Ficou para 2025 a possibilidade de uma "corrida de novatos" na Fórmula 1. A Comissão da Federação Internacional de Automobilismo (FIA) anunciou na noite de quarta-feira que ideia de unir os jovens pilotos ao fim da atual temporada não será possível e a adiou para o próximo ano.

Há algum tempo que a FIA amadurecia a ideia de realizar a corrida com os jovens pilotos do grid após o Grande Prêmio de Abu Dabi, que fecha a temporada, utilizando todo os equipamentos da Fórmula 1. Uma reunião da Comissão de F-1 na quarta-feira, presidida pelo diretor de monopostos da FIA, Nikolas Tombazis, e pelo presidente e CEO da Fórmula 1, Stefano Domenicali, decidiu não prosseguir com o evento proposto este ano, mas sim analisar se tal corrida seria possível em 2025.

"O conceito de uma 'corrida de novatos' a ser adicionada ao cronograma de testes de pós-temporada de 2024 em Abu Dabi foi discutido. Embora o conceito tenha recebido amplo apoio, foi determinado que, devido a restrições de tempo e organizacionais, o evento não ocorreria em 2024, e as discussões continuarão para formular um conceito e plano potenciais para 2025", informou em comunicado.