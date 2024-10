Com fim de jogo emocionante, Operário-PR bate a Chapecoense de virada pela Série B

Em um jogo que foi praticamente ataque contra defesa e com um final emocionante, o Operário-PR saiu com os três pontos em jogo isolado nesta quinta-feira, que marcou a abertura da 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Após sair atrás do placar, buscar a virada e sofrer o empate no fim, o time paranaense conseguiu os três pontos nos acréscimos ao derrotar a Chapecoense, por 3 a 2, no Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR). O time catarinense atuou todo o segundo tempo com um jogador a menos, após a expulsão de Bruno Leonardo.

Foi a terceira vitória seguida do Operário dentro de casa - venceu Coritiba e Guarani - e subiu para o nono lugar, com 42 pontos, ainda sonhando com um possível acesso. Ficando a cinco pontos do G-4 - grupo de acesso. Já a Chapecoense teve sua reação de duas vitórias seguidas - Amazonas e Avaí - freada e permanece em 13º lugar, com 34 pontos, a quatro da zona de rebaixamento.

A bola rolou e os times deixaram claro quais eram suas estratégias para o duelo. Jogando diante do torcedor, o Operário foi para cima e trocava passes pacientemente em busca de espaço. Já a Chapecoense era totalmente defensiva e esperava a bola parada para surpreender. E foi o que aconteceu aos 13 minutos, em cobrança ensaiada de escanteio, a bola foi desviada na primeira trave e Ítalo completou de cabeça para as redes.

O gol cedo apressou ainda mais os donos da casa. Tomando conta da posse de bola, Rodrigo Rodrigues recebeu na área e Léo Vieira fez uma grande defesa salvando os visitantes. O tempo passava e o Operário rondava a área, mas a Chapecoense continha a pressão. O jeito foi a bola parada novamente aparecer. Em cobrança de falta perfeita, Boschilia empatou a partida para o Operário, já aos 38 minutos.

Na volta do intervalo, a Chapecoense esteve mais defensiva, com três zagueiros. A estratégia durou até os nove minutos, quando Bruno Leonardo foi expulso após 'matar' o contra-ataque de Rodrigo Rodrigues. Com um a mais, foi natural que a pressão do Operário aumentasse. Daniel recebeu na área e parou em outra grande defesa de Léo Vieira. Com o passar do tempo, ficava cada vez mais complexo da Chapecoense segurar a pressão dos donos da casa.

De tanto pressionar, a virada veio na reta final. Já aos 38, Pedro Lucas pegou a sobra de fora da área, o goleiro Léo Vieira chegou a espalmar, mas a bola caiu nos pés de Nathan, que bateu cruzado e virou o marcador. A partir daí o jogo ficou 'maluco'. Já aos 45, a Chapecoense surpreendeu e empatou a partida com Foguinho, após jogada individual de Marcelinho. Logo depois, aos 47, Maxwell pôs fim ao drama, pegou a sobra na área e decretou a vitória do Operário.

A Chapecoense volta a campo na próxima quarta-feira (dia 9), quando abre a 31ª rodada diante do Paysandu, às 21h, na Curuzu, em Belém. Já o Operário atua no sábado (dia 12), contra o Botafogo-SP, às 21h30, no interior de São Paulo.

FICHA TÉCNICA

OPERÁRIO-PR 3 X 2 CHAPECOENSE

OPERÁRIO-PR - Rafael Santos; Thales Oleques (Erik Bessa), Allan Godói, Willian Machado e Gabriel Feliciano; Vinícius Diniz (Nathan), Rodrigo Lindoso (Ronaldo) e Boschilia; Rodrigo Rodrigues (Pedro Lucas), Daniel e Ronald (Maxwell). Técnico: Rafael Guanaes.

CHAPECOENSE - Léo Vieira; Marcelinho, Eduardo Doma, João Paulo e Walter Clar; Auremir, Tárik (Bruno Leonardo), Marlone (Mailton) e Ítalo (Jenison); Marcelo Júnior (Foguinho) e Mário Sérgio. Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

GOLS - Ítalo, aos 13, Boschilia, aos 38 minutos do primeiro tempo. Nathan, aos 38 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Erik Bessa (Operário-PR); João Paulo, Doma e Mailton (Chapecoense).

CARTÃO VERMELHO - Bruno Leonardo (Chapecoense).

ÁRBITRO - Bruno Mota Correia (RJ).

RENDA E PÚBLICO - Não divulgados.

LOCAL - Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR).