Com dores no Real Madrid, Rodrygo e Militão preocupam seleção brasileira

O técnico Dorival Júnior pode manter a rotina de baixas de última hora e convocações extras na seleção brasileira nos próximos dias. Os zagueiros Éder Militão e Bremer e o meio-campista Rodrygo apresentaram problemas físicos nos últimos dias e viraram dúvida para as duas próximas partidas do Brasil nas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026.

Rodrygo, que vem sendo peça central no setor ofensivo da seleção neste ano, reclamou de dores nas costas ao longo da semana e acabou sendo poupado pelo técnico Carlo Ancelotti na partida do Real contra o Lille, na quarta-feira, pela Liga dos Campeões. O meia-atacante sequer entrou em campo no segundo tempo, quando o time espanhol perdia por 1 a 0, resultado que não foi alterado até o apito final.

Militão se tornou preocupação para o Real no segundo tempo, quando sentiu dores musculares na perna esquerda e precisou deixar a partida mais cedo. Ele acabou acompanhando o restante do confronto do banco de reservas, com uma compressa na região. Ambos os jogadores devem ser avaliados pelo departamento médico do time madrilenho nesta quinta.

O jogador que mais preocupa é Bremer, que pode ser cortado pela seleção ainda nesta quinta. O defensor da Juventus sofreu uma lesão no joelho esquerdo no jogo contra o RB Leipzig, também na quarta. O brasileiro deixou o campo chorando e deve ser cortado da seleção.

Os três jogadores estão na lista de convocados anunciada por Dorival na sexta-feira passada. Os atletas foram chamados para as partidas contra Chile, em Santiago, e Peru, on estádio Mané Garrincha, em Brasília, nos dias 10 e 15 deste mês, respectivamente. Além dos convocados, Dorival Júnior fez uma pré-lista com nomes que estariam de "stand by". Nesta relação consta o nome do zagueiro Léo Ortiz, do Flamengo.