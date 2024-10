Atrás da terceira vitória seguida, a Chapecoense encara o Operário-PR pela Série B

Atrás da terceira vitória consecutiva para se distanciar da zona de rebaixamento, a Chapecoense enfrenta o Operário-PR, nesta quinta-feira, em Ponta Grossa (PR), na abertura da 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogo vai começar às 21h30 no Estádio Germano Krüger.

A Chapecoense aparece na 13ª colocação com 34 pontos e como abriu quatro da zona de rebaixamento, mesmo que seja derrotada, não tem chances de terminar a rodada dentro da degola. Nas duas últimas rodadas, venceu o clássico contra o Avaí, por 1 a 0, e fez 2 a 0 no Amazonas.

O Operário-PR, apesar de estar em altos e baixos, vem logo à frente, em 10º, com 39. Está perto de atingir seu objetivo que é confirmar sua vaga na Série B em 2025.

Na rodada passada perdeu para o Santos, por 1 a 0, na Vila Belmiro. Mas vem de um bom retrospecto em casa, onde venceu as duas últimas partidas: 1 a 0 no Guarani e 2 a 1 no Coritiba. Caso vença, pode diminuir a diferença, mesmo que de forma provisória, para cinco pontos do G-4 - zona de acesso.

Por conta das eleições municipais no domingo, a rodada será completada com jogos na sexta, sábado e segunda-feira. Na briga pela liderança, o Novorizontino pega o Amazonas, fora de casa, e o Santos encara o Goiás, em Goiânia (GO).

Confira os jogos da 30ª rodada da Série B:

QUINTA-FEIRA

21h30

Operário-PR x Chapecoense

SEXTA-FEIRA

19h

América-MG x Coritiba

20h

CRB x Paysandu

21h30

Avaí x Brusque

Amazonas x Novorizontino

SÁBADO

17h

Ponte Preta x Botafogo-SP

Ituano x Guarani

18h

Mirassol x Vila Nova

SEGUNDA-FEIRA

21h

Goiás x Santos

Sport x Ceará