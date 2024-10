São Paulo aprova fundo de investimentos para reestruturação de dívida

"O fundo é o instrumento que precisávamos para que o Clube possa começar a sanar as dívidas atualmente existentes e que dificultam e atrapalham o fluxo de caixa, com juros altos e vencimento de curto prazo. A partir da sua implementação, conseguiremos reduzir o custo e preparar o Clube para o seu centenário com uma gestão mais sustentável, o que possibilitará maior capacidade de competir com adversários com mais poder financeiro. Teremos um choque de gestão e, já vamos implementar também um comitê orçamentário para acompanhar o fluxo do São Paulo", avalia o presidente são-paulino, Julio Casares.

A prioridade neste processo de reestruturação financeira é a amortização das atuais dívidas do Clube, mais caras e com prazo mais curto do que a linha oferecida pelo fundo. Além da redução das despesas, outra vantagem que o fundo traz é a imposição de determinados limites nos gastos. Essa moderação deverá ser respeitada pela diretoria do clube para assegurar a disciplina financeira na gestão.

A Galápagos nasceu em 2019 e tem cerca de R$ 21 bilhões sob gestão. A empresa também fornece serviços de banco de investimento, como consultoria e estruturação de negócios. Já a administração do fundo será da OutField, consultoria de gestão e estratégia especializada no meio esportivo. No portfólio, a empresa conta com trabalhos junto a Barcelona e Flamengo, por exemplo. A OutField produziu um estudo de viabilidade de SAF para o Juventus. Mais recentemente, a empresa integrou uma das propostas para compra do clube da Mooca.