Ponte Preta terá retorno de Risso para buscar reabilitação na Série B

Derrotada nas duas últimas rodadas da Série B do Campeonato Brasileiro, a Ponte Preta viu sua vantagem para a zona de rebaixamento diminuir mais uma vez. Mas agora o foco é buscar a reabilitação no duelo paulista contra o Botafogo-SP, que acontece no próximo sábado, às 17h, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. E a equipe pode ter o reforço de Risso.

O técnico Nelsinho Baptista, que vem se mostrando incomodado com a falta de vitórias, poderá contar com o retorno do lateral-esquerdo Gabriel Risso, que cumpriu suspensão na partida contra o Novorizontino e fica à disposição.

Por outro lado, o zagueiro Joílson levou o terceiro cartão amarelo e terá que cumprir suspensão. Com isso, Matheus Silva, que havia sido sacado por motivos técnicos, tem tudo para voltar a atuar. Nilson Júnior, Edson, Thiago Oliveira e Castro são as outras opções.

O setor defensivo tem tirado o sono do técnico. Afinal a Ponte Preta tem a segunda pior defesa da competição, com 40 gols sofridos. Só fica atrás do Ituano, que levou 49.

"A obrigação de defender não é apenas da defesa, mas faz parte de um contexto todo do time. Temos trabalhado para sanar esta deficiência, porque se tomarmos gols fica sempre mais difícil vencer os jogos", explica o técnico, que já tentou, sem sucesso, várias formações defensivas.

Atualmente, com 32 pontos, a Ponte Preta aparece na 15ª colocação. Uma situação incômoda, principalmente para quem teve uma campanha regular no primeiro turno. Mas o time caiu de produção, inclusive, dentro de casa onde chegou a vencer seis jogos seguidos. Só que, de momento, vem de quatro derrotas consecutivas.

O Botafogo, adversário da próxima rodada, tem a mesma pontuação (32), mas leva a pior nos critérios de desempate (-9 a -11 no saldo de gols). Já o CRB, primeiro time dentro da zona de rebaixamento, tem 30.