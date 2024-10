Em meio à polêmica, Atlético-MG e Vasco fazem 1º jogo pelas semifinais da Copa do Brasil

Com direito a polêmica envolvendo mudança de datas, Atlético-MG e Vasco duelam pela Copa do Brasil nesta quarta-feira, às 19h15. Eles fazem o jogo de ida das semifinais na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG). A expectativa é de lotação máxima, com 40 mil torcedores. O clube carioca tentou acordo para aumentar sua cota, mas seguiu com 5%, ou seja, cerca de duas mil entradas.

A polêmica é em relação ao jogo de volta, antes programado para 16 ou 17 de outubro. Entretanto, a CBF confirmou a data para 19 de outubro, sábado, às 18h30, em São Januário, no Rio. A decisão foi tomada por conta de vários jogadores estarem com as seleções nacionais na Data Fifa de 15 de outubro, o que, teoricamente, beneficiou Atlético-MG e Flamengo.

Seus adversários, Vasco e Corinthians, respectivamente, entraram com ação liminar no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) contra a decisão. Para marcar as datas, a CBF ainda adiantou os jogos da 30ª rodada do Brasileirão para os dias 16 e 17. Vasco e Atlético-MG entram em campo no dia 16, quarta-feira, contra São Paulo e Fortaleza, respectivamente.

Enquanto a polêmica segue fora de campo, dentro dele os técnicos e os elencos tentam manter o foco para a primeira partida. O Atlético-MG busca seu terceiro título, porque foi campeão em 2014 e 2021. Nas quartas de final, eliminou o São Paulo com vitória por 1 a 0 no MorumBIS e empate sem gols na Arena MRV. Antes, deixou para trás Sport e CRB.

A principal novidade para o técnico Gabriel Milito é o retorno do volante Otávio, recuperado de um problema no ombro, que o tirou dos gramados desde 12 de setembro. Ele tem chance até mesmo de ser titular, uma vez que Fausto Vera, que vinha sendo titular na posição, não pode jogar por já ter defendido o Corinthians.

Mesma situação do atacante Deyverson, que vem se destacando com gols decisivos. Ele defendeu o Cuiabá na atual edição da Copa do Brasil. Assim, Paulinho, poupado na derrota para o Palmeiras, por 2 a 1, no Brasileirão, será titular normalmente.

Outra preocupação era em relação ao zagueiro Lyanco, com dores no joelho. Mas ele treinou normalmente e deve ser titular, formando trio com Battaglia e Junior Alonso. Os meias Zaracho e Bernard seguem no departamento médico.

Com um calendário recheado de decisões, Milito recentemente elogiou a postura do time. "Tenho confiança nessa equipe. Em jogos grandes, essa equipe aparece, dá a cara. Temos que ter calma e tranquilidade, e jogar com inteligência."

O Vasco surpreendeu ao chegar às semifinais e quer conquistar um título nacional após 13 anos. Em 2011, conquistou justamente a Copa do Brasil, até então inédita. Na época, ficou conhecido como o 'Trem-Bala da Colina', formado por jogadores de peso como Felipe, Diego Souza, Bernardo, Eder Luís e Alecsandro.

Na atual edição, passou por Marcílio Dias-SC, Água Santa, Fortaleza e Atlético-GO. Nas quartas, venceu o Athletico-PR por 2 a 1 em São Januário, e perdeu pelo mesmo placar na Ligga Arena. Nos pênaltis, venceu por 5 a 4.

No último jogo da Copa do Brasil, o técnico Rafael Paiva não contou com Philippe Coutinho, poupado, e o zagueiro João Victor, suspenso. Coutinho está em alta e cada vez mais com ritmo de jogo, sendo titular no empate por 1 a 1 com o Cruzeiro no último domingo pelo Brasileirão. João Victor disputa vaga com Léo e Maicon, já que Paiva tem alternado entre o trio.

A má notícia fica por conta da lesão do atacante David, que rompeu o ligamento do joelho e volta só em 2025. Com isso, Jean David pode ser titular se Paiva optar por manter o esquema tático, já que Rayan está em baixa. Adson, Guilherme Estrella e Paulinho seguem lesionados. Jair, que voltou a treinar com o grupo, está relacionado, mas não vai jogar.

Na lateral-direita, Puma Rodríguez tem entrado bem e pode até mesmo ser uma opção para jogar como ponta. Mateus Carvalho foi expulso no jogo do Brasileirão, mas deve ser titular. Porém, tem a sombra de Sforza na posição e até mesmo de Galdames, que entrou contra o Cruzeiro.

Rafael Paiva valorizou a disputa interna do Vasco e a recuperação de alguns jogadores, como Léo e Puma Rodríguez. "A gente precisa manter viva sempre a disputa interna, isso faz a gente crescer. Quanto mais jogadores com ritmo de jogo e num nível próximo, isso vai ajudar a gente na reta final. A gente começa a ter mais dúvidas positivas de quem vai entrar. É mérito do que a gente está fazendo."

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG X VASCO

ATLÉTICO-MG - Everson; Lyanco, Battaglia e Junior Alonso; Gustavo Scarpa, Otávio, Franco, Igor Gomes e Guilherme Arana; Paulinho e Hulk. Técnico: Gabriel Milito.

VASCO - Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Léo e Lucas Piton; Hugo Moura, Mateus Carvalho e Philippe Coutinho; Jean David, Vegetti e Emerson Rodríguez. Técnico: Rafael Paiva.

ÁRBITRO - Flávio Rodrigues de Souza (SP).

HORÁRIO - 19h15.

LOCAL - Arena MRV, em Belo Horizonte (MG).