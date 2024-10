Bremer sai machucado em jogo da Juventus e deve ser cortado da seleção

O jogador da Juventus foi chamado por Dorival Júnior pela primeira vez justamente por causa de lesão de um companheiro. Antes dos amistosos com Inglaterra e Espanha, antes da Copa América, Bremer substituiu o lesionado Gabriel Magalhães, do Arsenal.

Além dos convocados para encarar Chile em Santiago e Peru no Mané Garrincha, em Brasília, o técnico Dorival Júnior fez uma pré-lista com nomes que estariam de stand by. Nesta relação consta o nome do zagueiro Léo Ortiz, do Flamengo.