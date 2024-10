Brasil sofre, mas vence a Ucrânia e garante vaga na final da Copa do Mundo de futsal

Em um jogo emocionante e cheio de alternativas, o Brasil derrotou a Ucrânia por 3 a 2 nesta quarta-feira, em jogo válido pelas semifinais da Copa do Mundo de futsal, realizada no Usbequistão, e está na final. O duelo teve como herói o camisa 7 Dyego. O capitão da equipe marcou os três gols do triunfo.

Diferente do roteiro dos confrontos anteriores, quando superou seus rivais com facilidade, a equipe brasileira sofreu em quadra. Viu o rival abrir o placar no fim do primeiro tempo, virou o duelo em dois minutos na volta do intervalo e cedeu o empate em um erro infantil na defesa. Por fim, em cobrança de tiro livre, Dyego definiu a partida.

A seleção brasileira, que luta pela sua sexta conquista, não chegava a uma final de Copa do Mundo desde 2012. Agora, sob o comando do técnico Marquinhos Xavier, o Brasil espera dar a volta olímpica no domingo, às 12h (horário de Brasília)data do jogo que decide o torneio.

Com 100% de aproveitamento na competição, o Brasil entrou em quadra para enfrentar a Ucrânia como franco favorito, mas encontrou um adversário com uma defesa muito forte e uma marcação eficiente.

O time nacional criou boas chances explorando a troca de passes e as deslocações de Dyego, mas faltou capricho no momento de finalizar as jogadas. Explorando os espaços na defesa brasileira. a Ucrânia primeiro assustou ao acertar a trave. Depois, após uma recuperação no meio da quadra, Cherniaviskyi fez 1 a 0 no finalzinho do primeiro tempo.

A desvantagem fez o Brasil voltar mais ligado para o segundo tempo. Determinado, o time nacional precisou de dois minutos para mudar o panorama do confronto e assumir a liderança do marcador.

E Dyego foi o nome dessa reação. No empate, ele fez boa jogadas pela esquerda, passou pelo marcador e chutou cruzado: 1 a 1. A virada veio em uma roubada de bola no ataque. Rafa Santos recuperou o lance pelo lado direito e tocou para Dyego. Ele chutou e contou com a defesa parcial do goleiro. No rebote, virou a partida: 2 a 1.

A Ucrânia, porém, se aproveitou de um erro da defesa brasileira para chegar ao empate. Após um passe errado de Neguinho, Semenchenko recebeu livre para empurrar para as redes.

O jogo ficou franco e as duas equipes passaram a ter chances de marcar o terceiro gol. Sem apresentar a superioridade dos jogos anteriores, a equipe brasileira deu brechas em seu sistema defensivo. Faltando sete minutos, Zvarich acertou a trave.

O lance que definiu a vitória brasileira veio numa falta sofrida por Valério. Com direito a tiro livre, Dyego bateu no meio do gol. O goleiro ucraniano tocou na bola, mas não evitou o 3 a 2 e a derrota na semifinal.