Barcelona oficializa contratação do goleiro Szczesny, que estava aposentado

A direção do Barcelona oficializou nesta quarta-feira a contratação do goleiro polonês Wojciech Szczesny, que havia se aposentado ao fim da temporada europeia passada. O jogador, que tem longa história com a Juventus, assinou contrato por apenas uma temporada, até 30 de junho de 2025.

O experiente goleiro, de 34 anos, foi contratado de última hora para substituir Ter Stegen, titular do Barça que sofreu grave lesão logo no início desta temporada. Ele deve ficar cerca de nove meses fora de combate, com chances de voltar a jogar somente na próxima temporada - foi submetido a uma cirurgia no joelho direito.

Sem Ter Stegen, o Barcelona contava apenas com goleiros menos experientes, o que, na avaliação da diretoria do clube, seria um risco para uma longa temporada, com as disputas do Campeonato Espanhol, da Copa do Rei e da Liga dos Campeões. Iñaki Peña, de 25 anos, era o reserva imediato do titular. O clube tem ainda Astragala, de 20 anos, e Kochen, de apenas 18 e que também se machucou.

Como a lesão de Ter Stegen aconteceu já fora da janela de transferências, o clube catalão ficou com poucas opções no mercado. E Szczesny, então aposentado, se tornou uma alternativa que preenchia todos os requisitos necessários. No Barça, o goleiro terá a companhia do compatriota Robert Lewandowski, que teria ajudado na intermediação entre o clube e seu amigo e colega na seleção polonesa.

Szczesny tem ampla experiência no futebol europeu. Ainda na base, deixou o futebol polonês para defender o Arsenal, time com o qual teve ligação entre 2009 e 2017. Neste período, foi emprestado para o Brentford e para a Roma. Em 2017, iniciou sua trajetória pela Juventus, clube pelo qual mais jogou, com 200 partidas.

Pela equipe de Turim, obteve suas maiores conquistas da carreira, com três títulos do Campeonato Italiano, três da Copa da Itália e dois da Supercopa da Itália. Pela seleção polonesa, esteve nas edições de 2018 e 2022 da Copa do Mundo e na Eurocopa de 2012, 2016, 2020 e 2024.