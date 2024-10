Argentina convoca 27 jogadores para rodada das Eliminatórias com a volta de Messi

Lionel Messi está de volta à seleção argentina. Depois de ficar ausente na rodada anterior das Eliminatórias Sul-Americanas, por causa de um problema no joelho direito, o astro foi convocado nesta quarta-feira para os jogos contra Venezuela, fora de casa, e Bolívia, em Buenos Aires.

Lionel Scaloni anunciou 27 convocados, chamando também o jovem Almada, do Botafogo, líder do campeonato Brasileiro e muitos nomes que estão se destacando na Europa, casos dos atacantes Lautaro Martínez, da Inter de Milão, e Julian Álvarez, agora no Atlético de Madrid.

A apresentação dos jogadores será em Miami, onde Messi joga pela Major League Soccer (MLS) com as cores do Inter Miami, na próxima semana. O jogo com a Venezuela ocorre no dia 10. Depois, a seleção embarca direto para Buenos Aires, onde cinco dias mais tarde encara a Bolívia no Monumental de Nuñez, casa do River Plate.

Messi se contundiu na final da Copa América, na qual a Argentina ergueu o troféu ao superar a Colômbia na prorrogação. A imagem do camisa 10 chorando no gramado chamou a atenção. Desde então, pouco atuou pelo Inter Miami e chegará sem ritmo à seleção. Outra novidade é a volta de Tagliafico. O zagueiro também se recuperou de grave lesão.

Por outro lado, Scaloni não pôde chamar o goleiro Emiliano Dibu Martínez, suspenso pela Fifa por duas rodadas com a seleção argentina por conduta ofensiva. Rulli deve ser o goleiro escolhido.

Confira os 27 convocados por Scaloni:

Goleiros - Benítez (PSV Eindhoven), Rulli (Olympique de Marselha) e Musso (Atlético de Madrid).

Defensores - Montiel (Sevilla), Molina (Atlético de Madrid), Cristian Romero (Tottenham), Pezzella (River Plate), Acuña (River Plate), Balerdi (Olympique de Marselha), Otamendi (Benfica), Lisandro Martínez (Manchester United) e Tagliafico (Lyon).

Meio-campistas - Paredes (Roma), Mac Allister (Liverpool), Enzo Fernández (Chelsea), Lo Celso (Real Betis), Nicolás Paz (Como), Palacios (Bayer Leverkusen), De Paul (Atlético de Madrid) e Carboni (Olympique de Marselha).

Atacantes - Almada (Botafogo), Messi (Inter Miami), González (Juventus), Garnacho (Manchester United), Julián Álvarez (Atlético de Madrid), Dybala (Roma) e Lautaro Martínez (Inter de Milão).