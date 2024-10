Presidente do Fluminense banca Mano Menezes após torcida ir ao CT protestar: 'Temos confiança'

O clima voltou a esquentar no Fluminense por causa de mais uma derrota - 1 a 0 para o Atlético-GO, no domingo. Nesta terça-feira, a torcida foi ao CT Carlos Castilho cobrar o elenco por causa dos tropeços seguidos, queda na Libertadores e presença na zona de rebaixamento do Brasileirão. Após a manifestação, o presidente Mário Bittencourt deu uma coletiva para pedir voto de confiança das arquibancadas e bancar o técnico Mano Menezes.

O presidente revelou que problemas clínicos o impediram de falar antes e fez questão de frisar a importância dos torcedores nesta Riga contra a queda. O time é o 18º do Brasileirão. "Peço à torcida que a gente consiga chegar pelo menos a 30 mil pessoas na quinta-feira (recebe o Cruzeiro, no Maracanã). Se o clube está nesse momento em 2024, se ainda chega com muitas chances (de escapar da queda após ser o lanterna) é porque a torcida foi muito importante", disse Bittencourt, tentando evitar um clima ainda mais pesado nas 10 rodadas restantes.

"É um momento que a gente precisa de união. Do clube, da torcida, das pessoas que amam o Fluminense para que a gente possa sair dessa situação incômoda que a gente está e perdura ao longo de 2024", continuou, antes de falar sobre a "visita" dos indignados torcedores.

"Vieram aqui cobrar, como já aconteceu em outras oportunidades. Desde que seja uma cobrança sem violência, mesmo forte, mas pacífica, estaremos sempre de portas abertas. E a gente tem a maior dignidade e honra de recebê-los. Vieram fazer cobranças pacíficas, até mesmo para entender o momento. E a gente deu todas as explicações", afirmou.

Sobre Mano Menezes, o dirigente garantiu que em momento algum pensou em troca no comando da equipe. "Em nenhum momento passou pela nossa cabeça mexer no comando.

Ele chegou aqui quando o time tinha seis pontos, na lanterna. Agora são 50% de aproveitamento. Números dos que estão em sétimo ou oitavo lugar. Vamos mantê-lo, temos confiança."

Sobre o descontentamento do colombiano Arias de não ter sido negociado no meio do ano, Bittencourt explicou que as ofertas não chegaram ao valor previsto pelo clube, mas que honrará o acordo com o jogador e ele será negociado em dezembro.