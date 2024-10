Mansão de Cafu avaliada em R$ 40 milhões é leiloada por R$ 20 milhões

Cafu tenta desde o ano passado impedir o leilão de sua casa. O leilão até chegou a ser suspenso, em setembro do ano passado, pelo desembargador Spencer Ferreira, relator do processo, por causa de uma divergência a respeito do valor de avaliação do imóvel, até então em cerca de R$ 27 milhões.

No entanto, meses depois, o pregão aconteceu e o imóvel foi arrematado em dezembro por R$ 25 milhões pela CAS Participações e Administração de Bens Próprios, empresa de São Paulo. Em janeiro deste ano, porém, a Justiça de São Paulo invalidou o leilão sob o argumento de que o valor estava abaixo do montante mínimo do processo, de modo que o edital estabelecia um valor mínimo de R$ 35 milhões.

A casa

O imóvel está hipotecado como garantia de empréstimo feito pela Capi-Penta International Football Player LTDA, empresa do jogador e de sua ex-mulher, Regina Feliciano, homenageada após a vitória contra a Alemanha na final da Copa de 2002.

O processo judicial levantou suspeita sobre a situação financeira do bicampeão mundial. Porém, Cafu nega que esteja "quebrado". Até março deste ano, as dívidas do ex-jogador eram estimadas em R$ 11,5 milhões. A maioria dos processos é movido pela Vob Cred Securitizadora S/A e seu proprietário, Valentim Osmar Barbizan.

Com área construída de 3.229 m² num terreno de 2.581m², a imponente mansão tem campo de futebol, churrasqueira, piscinas, sauna, jardim, salão de jogos, espaço para festas e grande sala na entrada onde o ex-jogador guarda as lembranças de duas décadas de carreira, incluindo troféus, medalhas e camisas.