Críticas da torcida do Corinthians a Memphis repercutem na Espanha: 'Brasil não tem paciência'

A atuação abaixo do esperado de Memphis Depay na derrota do Corinthians em clássico com o São Paulo, no domingo, tem gerado críticas de torcedores alvinegros. Após estreia em partida contra o Atlético-GO, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, o holandês esteve presente em mais dois jogos: na vitória sobre o Fortaleza, em que fez sua primeira participação em gol, e no revés no "Majestoso".

Somando as três participações, a nova contratação corintiana teve apenas 78 minutos em campo - o que não o poupou de comentários de torcedores preocupados com a situação do clube. A reação da torcida, porém, é vista como impaciência por parte da mídia internacional.

A crítica vem do jornal espanhol Sport 45. Em matéria publicada nesta terça-feira, o veículo afirma que "O Brasil não tem paciência com Memphis". No texto, é destacado que o jogador chegou a São Paulo como um "salvador" que impediria o segundo rebaixamento do Corinthians na história.

Após arrastar multidões ao estádio e ter duas boas participações no Campeonato Brasileiro e na Copa Sul-Americana, Memphis "não esteve no seu melhor dia" no clássico disputado em Brasília. No jogo "perdeu muitas bolas (9), só tentou dois dribles, não chutou a gol e não completou nenhum cruzamento com sucesso", desempenho que decepcionou.

A insatisfação acabou gerando comentários e vídeos de compilações dos erros do holandês nas partidas. O jornal, porém, levantou as condições de Memphis no País para justificá-lo: até agora, não disputou 45 minutos seguidos e ainda está em processo de adaptação ao Brasileirão.

CRÍTICAS ALVINEGRAS

A dez rodadas do fim do Campeonato Brasileiro, o Corinthians continua na zona de rebaixamento. Com 28 pontos, o clube paulista permanece à frente somente do Fluminense, que tem 27, Cuiabá e Atlético Goianiense. Os dois primeiros possuem uma partida a menos que os corintianos.

Uma vitória sobre o São Paulo teria alçado o time a uma posição um pouco mais confortável na tabela. O resultado negativo, no entanto, deixou a equipe mais próxima de uma repetição do cenário de 2007, ano do primeiro rebaixamento do Corinthians. De acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o clube tem 53,2% de chances de ser rebaixado no momento.

Com o agravamento da situação, parte da torcida não poupou seu mais novo herói. Em sua última postagem no Instagram, Memphis recebeu comentários duros. "Todos toques errados? Se liga", escreveu um torcedor. "Tá morto? Não sabe correr atrás da bola? Dava para tentar um empate" e "Vai começar a jogar ou é só marketing mesmo?" são outros ataques feitos.

Por outro lado, há os que defendam o jogador no início de sua passagem. "Não leve a sério muitos comentários negativos aqui, esses são os corintianos emocionados pessimistas. Os verdadeiros corintianos entendem a real situação do clube e dos jogadores!", defendeu um dos torcedores.

A próxima partida do Corinthians pelo Campeonato Brasileiro acontece em casa, contra o Internacional, no próximo sábado. Invicto nas últimas partidas, o clube de Porto Alegre já alcançou 45 pontos e não participa de outros torneios no momento - diferente do Corinthians, que ainda disputa Copa do Brasil e Copa Sul-Americana.

Entre os dez confrontos que ainda estão por vir, o Corinthians enfrenta o Cuiabá, adversário direto na briga contra o rebaixamento, e o Athletico-PR, que se aproxima da zona de degola.