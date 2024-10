Após 'ruído', Corinthians pagará R$ 500 mil ao Flamengo para ter Hugo na Copa do Brasil

O Corinthians irá pagar R$ 500 mil ao Flamengo para ter Hugo Souza em campo no confronto de ida das semifinais da Copa do Brasil, nesta quarta-feira, contra o rubro-negro carioca. Isso porque a janela para exercer a opção de compra do jogador abre apenas no dia 10. Anteriormente, o presidente Augusto Melo havia dito que o clube pagaria pela compra em definitivo do jogador no primeiro dia do mês, mas o contrato ainda não permite a abertura do processo de aquisição. Segundo apurou o Estadão, um ruído de comunicação teria causado a confusão.

"O Hugo é nosso, já tem contrato. Os valores são esses (cerca de 800 mil euros) e a data (para a contratação definitiva) é a partir do dia primeiro (de outubro). Isso já está com nosso financeiro e o jurídico está acertando tudo, tudo sob controle. Se nós pagarmos a partir do dia primeiro, não precisa pagar mais nenhuma multa, só os 800 mil euros", disse Augusto Melo à TV Bandeirantes.

Em contato com membros da diretoria na manhã desta terça-feira, a reportagem apurou que o pagamento ocorreria "o mais rápido possível". Posteriormente, foi informada a data para a janela de compra do atleta. Apesar de o confronto de volta ser apenas em 20 de outubro, ainda não está certo de que o clube terá de pagar uma nova multa para o jogo de volta. Tudo vai depender da celeridade dos trâmites contratuais.

O Corinthians desembolsou 200 mil euros (cerca de R$ 1,19 milhão) para contratar Hugo Souza por empréstimo junto ao Flamengo. O valor que será pago pelo aos cariocas pela assinatura em definitivo é de 800 mil euros (R$ 4,85 milhões na cotação atual). A quantia é referente à 50% dos direitos econômicos do goleiro.

Será a segunda vez que o Corinthians paga uma multa ao Flamengo para ter Hugo na meta em um jogo com os cariocas, donos dos direitos do atleta. A primeira foi para o jogador entrar em campo no duelo entre as equipes no segundo turno do Brasileirão, quando o time corintiano venceu por 2 a 1, na Neo Química Arena.