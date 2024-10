Antonelli se sente feliz na Mercedes e avisa: 'Não quero ser visto como substituto de Hamilton'

Oficializado na equipe Mercedes para a temporada 2025 da Fórmula 1 na vaga do inglês Lewis Hamilton, de malas prontas para a Ferrari, o jovem Andrea Kimi Antonelli, de somente 18 anos, garante estar pronto para lidar com a pressão que receberá. Mas mostra personalidade e reforça que não pretende ser visto apenas como "substituto" do heptacampeão mundial.

Muitos nomes de peso foram ventilados na escuderia para substituir Hamilton. Mas a Mercedes optou pela juventude do italiano, confirmado na véspera do Grande Prêmio da Itália, dois dias após estrear no cockpit da equipe no primeiro treino livre em Monza.

"Acho que um dos principais fatores (contra a pressão) é quando você sabe que tem uma equipe como a Mercedes ao seu redor que realmente acredita em você. E eles acreditam em mim desde muito jovem", explicou Antonelli após a notícia de sua contratação. E nem mesmo a batida no primeiro treino livre mexeu com sua confiança.

"Eles realmente ajudam você a lidar muito bem com essa pressão e, embora às vezes eu ainda não consiga lidar com isso perfeitamente, ainda recebo o apoio certo da Mercedes, mas também da minha família, então estou muito feliz por estar com eles e muito feliz com o apoio que eles têm me dado, não apenas no passado, mas também hoje em dia."

Ao ser questionado sobre o fato de estar sendo apontado como substituto de Hamilton, ele mostrou personalidade para acabar com o rótulo. "Acho que não é possível substituir Lewis Hamilton. Ele é uma grande figura no esporte de hoje e conquistou muito em sua carreira, então não quero ser visto como seu substituto. Sou apenas o próximo piloto da Mercedes em 2025, então estou muito animado com isso", afirmou, revelando total apoio do inglês.

"Ele é um cara muito legal, ele tem me dado algum apoio, então, sim, estou muito feliz", disse Antonelli, convicto que pode escrever sua história na modalidade. Enquanto aguarda para estrear oficialmente na Fórmula 1, o jovem piloto continua participando de seu programa privado de testes pela Mercedes (deve participar do treino em Abu Dabi), além de completar sua temporada na Fórmula 2, onde atualmente está em sexto lugar na classificação de pilotos.