Torcedores do Corinthians cobram Memphis Depay no Instagram: 'James 2.0'

A derrota por 3 a 1 para o São Paulo no domingo complicou ainda mais a vida do Corinthians no Campeonato Brasileiro. A boa fase vivida pela equipe nos últimos jogos deixou os torcedores empolgados e o elenco passou a receber apoio dentro de campo. Mas no primeiro grande tropeço, até os nomes mais badalados como o do holandês Memphis Depay passaram a ser cobrados pelos torcedores alvinegros.

Dono do maior salário do País, o atacante ex-Atlético de Madrid e Barcelona recebeu comentários em sua última publicação postada no Instagram e chegou a ser comparado com o colombiano James Rodríguez, ex-atleta do São Paulo que teve passagem frustrante pelo tricolor paulista.

"Muita mídia, pouca bola", exclamou um internauta. "Acha que vai passar no meio de três jogadores sozinho e não acertou um passe de primeira... jogadorzinho fraco", analisou o outro. A torcida corintiana ainda pediu para o holandês jogar com mais raça dentro de campo.

Até aqui, Memphis tem três jogos pelo Corinthians e ainda não completou 90 minutos na soma das partidas. Diante de Atlético-GO, Fortaleza e São Paulo, o atacante deu uma assistência e ainda não balançou as redes.

O próximo compromisso do Corinthians será contra o Flamengo pela Copa do Brasil. Mas o atacante estrangeiro não poderá entrar em campo porque não foi inscrito a tempo na competição. O próximo jogo de Memphis deve ser no fim de semana, quando o alvinegro recebe em casa o Internacional pelo Brasileirão.s