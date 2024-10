Zubeldía e Alan Franco são suspensos por confusão na Copa do Brasil

Após as defesas, veio a condenação de todos os envolvidos. "A prova de vídeo juntada pela Procuradoria mostra que o atleta (Alan Franco) quis retardar o reinício da partida e chutou para o alto a bola. O artigo 258-A não é aplicável, desclassifico para o artigo 258 e condeno na pena mínima convertida em advertência. Em seguida, Alan trocou empurrões com Thiago Galhardo. Por esse segundo fato, desclassifico a conduta do artigo 254-A para o artigo 250 condenando o atleta a pena de uma partida", afirmou William Figueiredo, relator do processo, seguido pela maioria dos auditores.

"As imagens revelam também que todo o episódio ocorreu pela atitude do atleta Thiago Galhardo, do Goiás. Ele dá um tapa na cara do adversário Alan. Galhardo provocou, empurrou e agrediu iniciando um tumulto dentro de campo. Mantenho a denúncia por hostilidade e condeno a duas partidas de suspensão no artigo 250", seguiu, antes de definir a punição ao técnico.

"Ao técnico do São Paulo acolho a denúncia da Procuradoria e condeno a uma partida de suspensão convertida em advertência por invadir o campo. Por falta de prova de vídeo, tenho que me ater ao que está narrado na súmula. Adoto o concurso formal entendendo como uma única conduta. Aplico uma partida por chutar o microfone no artigo 258", aplicou a pena. "Ao São Paulo, pelo atraso no início de dois minutos e no reinicio de 5 minutos, condeno o clube a pena total de R$ 7 mil de multa no artigo 206."

O Goiás foi punido em R$ 75 mil pela confusão e pelos copos atirados no gramado mais de uma vez. Os clubes prometem recorrer e levar a decisão ao Pleno do STJD.