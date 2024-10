Mourinho coloca laptop diante de câmeras de TV para protestar contra VAR e reclama de amarelo

O técnico José Mourinho, do Fenerbahçe, disse ter sido injusto o cartão amarelo que levou por ter protestado contra o VAR no domingo. Na vitória sobre o Antalyaspor por 2 a 0, pela sétima rodada do Campeonato Turco, o português colocou um laptop em frente à câmera de TV para mostrar que o gol do seu time foi anulado de maneira equivocada.

"Tive essa reação de forma calma, mas o árbitro decidiu me dar cartão amarelo. Não fiz nada de ruim", afirmou o técnico, acrescentando que o lateral-esquerdo adversário dava condições de jogo. "Foi um gol válido. Não disse uma única palavra nem pressionei a arbitragem."

O Fenerbahçe já vencia por 1 a 0, quando um gol do atacante Edin Dzeko foi anulado por impedimento. Para demonstrar seu descontentamento, Mourinho colocou o computador diante das câmaras com uma imagem do lance.

"Gosto de um bom VAR", afirmou o técnico. "Não importa se é turco ou de outra nacionalidade. Só quero um VAR que ajude o árbitro a tomar decisões corretas", completou Mourinho.

Com a vitória sobre o Antalyaspor, o Fenerbahçe chegou aos 16 pontos no Campeonato Turco, três a menos do que o líder Galatasaray.