Guardiola admite favoritismo do City, mas respeita o Slovan: 'Não me deu 2 a 0. Começa 0 a 0'

O Manchester City é uma das grandes potências da atual edição da Liga dos Campeões, mas largou com tropeço diante da Inter de Milão (0 a 0). Nesta terça-feira, a equipe busca a primeira vitória na competição em visita ao Slovan Bratislava e o técnico Pep Guardiola não esconde o favoritismo dos ingleses. Mas prega enorme respeito aos "corajosos" eslovacos e afirma que sua equipe tem de fazer por merecer o resultado.

Os oponentes jogarão diante de sua torcida e dispostos a apagar a má impressão da estreia, quando acabaram goleados por 5 a 1 diante do Celtic. Guardiola acompanhou o vídeo daquele jogo e garante que o placar foi enganoso e pede atenção ao City.

"Este é um time que eu diria que joga com coragem. Vi o jogo contra o Glasgow Celtic e eles não estavam com medo de jogar", destacou o treinador. "Não estavam com medo de se conectar com seu atacante e eles querem tentar de novo (diante do City)", advertiu, antes de pregar total cautela. "Na Liga dos Campeões não importa, eu sempre tenho um respeito incrível por todos os times, especialmente quando você joga fora."

Ainda sem De Bruyne - deve voltar após a pausa para a Data Fifa -, e sem Rodri por toda a temporada, Guardiola vai contar com o artilheiro Haaland, recuperado de um corte no pé e que treinou normalmente. O norueguês é uma das esperanças, ao lado de Phil Foden, recuperado e pronto para repetir a grande temporada passada.

"Espero que possamos ser um time agressivo novamente e levar um resultado", disse Guardiola, ressaltando que o City tem de comprovar sua força em campo. "Quando você ganha quatro títulos da Premier League (Campeonato Inglês) seguidos, uma das ligas mais difíceis do mundo, e é campeão da Liga dos Campeões há dois anos, aceitamos que somos favoritos quando jogamos. Mas eles (eslovacos) não me deram 2 a 0 antes do jogo. Começa 0 a 0, o mesmo campo e teremos de provar nossa força. O resto não me preocupa", advertiu.

O treinador manteve o discurso humilde. "Aprendi que nada é garantido. A mídia vai dizer o quão bonitos somos (jogando bola), mas você sempre tem que comprovar isso. Nada vem de graça", disse. "Nunca ganho um jogo só pensando porque estou aqui ou no Barcelona ou no Bayern de Munique. Sempre tento dar crédito e especialmente para nossos oponentes."