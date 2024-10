Flick promete Barcelona ousado na Liga dos Campeões: 'Ganhar o respeito da Europa novamente'

O Barcelona volta a campo nesta terça-feira sob desconfiança e pressionado. Depois de levar 4 a 2 do Osasuna e perder a invencibilidade no Campeonato Espanhol, a equipe recebe o Young Boys, da Suíça, sob pressão após largar com derrota na Liga dos Campeões em visita ao Monaco. Com um discurso mais pés no chão, o técnico Hansi Flick promete futebol ofensivo para resgatar o respeito na Europa.

Flick exagerou nas palavras antes de encarar o Monaco ao falar que o Barcelona tinha tudo para ganhar o título da atual edição da Liga dos Campeões. Mesmo vindo de derrota para os franceses por 3 a 0 no troféu Joan Gamper. Acabou derrotado novamente e agora a ordem é buscar a reabilitação atuando na Espanha.

"Temos de esquecer o jogo de Mônaco. Estamos sem pontos contra um time bom e em casa, mas confiantes de que podemos ganhar. Temos de ser agressivos, com pernas frescas, para ganhar o respeito da Europa novamente", disse Flick, que poupou alguns titulares no tropeço em Pamplona.

Raphinha volta, Ansu Fati pode começar o jogo e Frankie de Jong está liberado para atuar. "O retorno de Frenkie é uma grande notícia para nós, mesmo que seja por apenas cinco ou dez minutos. Estamos bem alegres", comemorou Flick por poder contar com o meia holandês.

Mesmo falando em sufoco e pressão nos suíços, o técnico ressalta as qualidades do adversário e o vê armado no mesmo esquema do Osasuna. "Vimos que eles têm bons jogadores e que são fortes no contra-ataque. Vamos colocar o melhor time que temos e não devemos ser complacentes. Queremos ganhar os três primeiros pontos", afirmou, convicto.

"Este jogo é em casa, é diferente. Mas, se você comete muitos erros, como contra o Osasuna, fica mais difícil defender. Precisamente quando o outro time joga bem no contra-ataque, você tem que reduzir os erros", alertou, ciente que o Young Boys jogará apenas nos contragolpes.