Alonso diz que influência de Adrian Newey no desempenho da Aston Martin na F-1 'levará tempo'

O anúncio da contratação do projetista Adrian Newey pela Aston Martin no início de setembro gerou enorme expectativa de que a escuderia britânica logo poderia se colocar como uma das postulantes às vitórias e ao título da Fórmula 1. O piloto espanhol Fernando Alonso, porém, afirmou que "levará tempo" para que o engenheiro consiga influenciar no desempenho da equipe.

Aos 43 anos, o bicampeão da categoria tem contrato com a Aston Martin até 2026 e vai trabalhar na mesma equipe que Newey pela primeira vez. Questionado no fim de semana do GP de Cingapura se acredita que a chegada do projetista lhe oferece sua melhor chance de conquistar sua 33ª vitória na F-1 e potencialmente um terceiro campeonato mundial, Alonso foi lacônico: "Vamos ver".

"Não podemos prever o futuro, mas acho que temos coisas muito boas chegando nos próximos meses na equipe", afirmou Alonso, que tem 62 pontos e ocupa a nona colocação no Mundial de pilotos. A Aston Martin é a quinta no campeonato de Construtores, que conta com dez equipes.

Alonso cita o túnel de vento próprio, atualmente a Aston Martin usa o da Mercedes, e as novas instalações da fábrica e o crescimento do número de funcionários da equipe. "Passo a passo, temos tudo para ter nossa primeira vitória e espero que estejamos lutando por campeonatos no futuro. Estou ciente de que isso leva tempo."

Newey assumirá suas funções na equipe em março de 2025, a tempo de projetar o carro de 2026, que terá um novo conjunto de regulamentações técnicas, com motores com maior participação de energia elétrica.

Alonso disse não acreditar que o projetista tenha grande influência na próxima temporada. "Gostaria de dizer que sim, mas honestamente eu não acho. O foco serão os projetos de 2026 e a mudança de regulamento", afirmou o espanhol. "Não acho que realmente valha a pena gastar muito no campeonato de 2025, a menos que você esteja lutando pelo título. Espero que tenhamos uma boa surpresa, mas duvido."