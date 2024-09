São Paulo vence e mostra que Corinthians terá que abrir mão das copas contra o rebaixamento

No clássico paulista deste domingo, o São Paulo venceu o Corinthians no Mané Garrincha, em Brasília, por 3 a 1 no duelo válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols tricolores foram marcados por Lucas, no primeiro tempo, Arboleda e André Silva, na etapa final. Yuri Alberto descontou para o Timão. A derrota complicou de vez a situação corintiana.

Por dois lances imprudentes de dois líderes de seu elenco, o Corinthians teve dois expulsos (Fágner na etapa inicial e André Ramalho na metade do segundo tempo) e a partir daí não conseguiu reagir diante do rival.

Com este resultado, o São Paulo mostra seu poder de reação após ter sido eliminado da Libertadores e Copa do Brasil em semanas consecutivas, vai aos 47 pontos e sobe momentaneamente para a quarta colocação do Brasileirão.

Já o Corinthians segue sua saga contra mais um rebaixamento. O time alvinegro fica com 28 pontos e continua no Z-4, na 17ª posição e com um jogo a mais que seus rivais na briga contra a queda.

A dez rodadas do fim, o Corinthians tem que pensar seriamente em tornar o Brasileirão sua prioridade em meio às semifinais da Sul-Americana e Copa do Brasil nesta reta final de ano.

Para um clube com uma dívida superior aos R$ 2 bilhões e que segue contratando desenfreadamente sem pagar antigos credores, uma queda para a segunda divisão seria catastrófica.

O JOGO

Lucas, nos acréscimos do primeiro tempo, abriu o placar para o São Paulo. O camisa 7 balançou as redes cobrando pênalti sofrido por Calleri, se redimindo do erro da marca da cal no meio de semana que custou a eliminação tricolor das quartas de final da Libertadores.

No lance do pênalti, revisado pelo árbitro no VAR, Fagner pisou no tornozelo de Calleri e além de cometer a infração também recebeu seu segundo cartão amarelo, deixando o Timão com um homem a menos em campo pelo restante do jogo.

Na volta do intervalo, Ramon Díaz recompôs o setor defensivo, colocando três zagueiros em campo e apostando em contra-ataques para empatar o placar.

O jogo voltou mais animado na segunda etapa, com Rato e Romero perdendo gols inacreditáveis logo no começo. O Corinthians melhorou mesmo estando com 10 homens em campo, mas aos 17 minutos do segundo tempo André Ramalho acertou uma cotovelada em Luciano e, após revisão do VAR, também foi expulso, deixando o alvinegro com 9 jogadores.

Inevitavelmente, o São Paulo passou a mandar no jogo, e Arboleda, de cabeça fez o segundo gol tricolor. No final do jogo, o Timão esboçou uma reação e balançou as redes com Yuri Alberto. André Silva, nos acréscimos, fechou o placar em 3 a 1 para o time do MormBis.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO 3 X 1 CORINTHIANS

SÃO PAULO - Rafael; Rafinha (Ferraresi), Arboleda, Alan Franco e Wellington (Lewis); Luiz Gustavo e Bobadilla (Liziero); Wellington Rato (André Silva), Lucas e Luciano (Erick); Calleri. Técnico: Luis Zubeldía.

CORINTHIANS- Hugo Souza; Fagner, André Ramalho, Cacá e Bidu (Torres); Martinez (Coronado), Charles (Gustavo Henrique), Garro (Depay) e Bidon (Carillo); Romero e Yuri Alberto Técnico: Ramon Díaz.

GOLS - Lucas, aos 52 do primeiro tempo; Arboleda, aos 29 do segundo tempo, Yuri Alberto, aos 37 do segundo tempo; André Silva, aos 52 do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Fágner, Luciano, Romero, Zubeldía, Rafinha, Charles, Alan Franco, Calleri, Erick.

CARTÕES VERMELHOS - Fagner, André Ramalho.

ÁRBITRO - Rafael Klein.

PÚBLICO - 25.898.

RENDA - Não disponível.

LOCAL - Mané Garrincha, em Brasília.