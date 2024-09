Red Bull Bragantino e Juventude jogam pela reabilitação no Brasileirão

Em um 'jogo de meio de tabela', Juventude e Red Bull Bragantino se encontram neste domingo, às 11h, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), com o mesmo objetivo: voltar a vencer no Brasileirão para subir na classificação e se distanciar cada vez mais da zona de rebaixamento. O time paulista vem de três jogos sem vitória, enquanto os donos da casa perderam para o Vitória na última rodada por 1 a 0.

O Red Bull Bragantino aparece na 11ª colocação com 32 pontos mo início da rodada. Apesar disso, a distância para a zona de rebaixamento não é grande, já que o Corinthians abre a degola com 32. No meio de semana, empatou com o Internacional em jogo remarcado por 1 a 1. Fora de casa, o retrospecto também não vem sendo bom, com três derrotas seguidas longe de Bragança Paulista.

O Juventude vem logo atrás na tabela, na 12ª colocação, com os mesmos 32 pontos. Vem de altos e baixos no Brasileirão, tanto que dos últimos cinco jogos, perdeu três e venceu dois. Mas, o time gaúcho se apega na boa campanha no Alfredo Jaconi, na qual vem de duas vitórias nos últimos três jogos, para voltar a subir na tabela.

O time gaúcho tem um desfalque importante na beira do gramado. O próprio técnico Jair Ventura recebeu o terceiro cartão amarelo na última partida e agora cumpre suspensão. O auxiliar Gerson Ramos ficará com a missão de comandar os jogadores em campo. Ele não contará com o zagueiro Zé Marcos e o atacante Lucas Barbosa, ambos suspensos, também pelo terceiro amarelo. As outras baixas são o zagueiro Rodrigo Sam, o meia Jean Carlos e os atacantes Erick Farias, Gabriel Taliari e Diego Gonçalves, todos entregues ao departamento médico.

Do outro lado, o técnico Pedro Caixinha também terá que lidar com desfalques para armar o Red Bull Bragantino. A primeira baixa é o lateral-esquerdo Luan Cândido, que sofreu uma torção no tornozelo direito e está fora. Com isso, Guilherme será o titular.

O meia Eric Ramires, que vinha sendo baixa nas últimas rodadas por conta de uma lesão na panturrilha esquerda, está recuperado e deve ir a campo. O departamento médico segue em cuidados com: o lateral-direito Nathan Mendes e os atacantes Thiago Borbas e Juninho Capixaba.

FICHA TÉCNICA

JUVENTUDE X RED BULL BRAGANTINO

JUVENTUDE - Gabriel; João Lucas, Yan Souto (Abner), Lucas Freitas e Alan Ruschel; Ronaldo, Jadson e Nenê; Marcelinho, Edson Carioca (Mandaca) e Gilberto. Técnico: Gerson Ramos (auxiliar).

RED BULL BRAGANTINO - Cleiton; Andres Hurtado, Lucas Cunha, Pedro Henrique e Guilherme; Raul, Lucas Evangelista e Jhon Jhon; Vitinho, Eduardo Sasha e Vinicinho. Técnico: Pedro Caixinha.

ÁRBITRO - Alex Gomes Stefano (RJ).

HORÁRIO - 11h.

LOCAL - Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).