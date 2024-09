Ramón vê Corinthians mal em derrota para o São Paulo e auxiliar analisa: 'Resultado mentiroso'

O técnico Ramón Díaz não escondeu a insatisfação com o desempenho do Corinthians na derrota por 3 a 1 para o São Paulo, neste domingo, pelo Campeonato Brasileiro. O treinador corintiano lamentou os erros cometidos durante a partida, especialmente a penalidade cometida por Fagner, expulso no primeiro tempo, e criticou o nível técnico de ambas as equipes.

"É uma lástima o pênalti aos 47 minutos. Nenhum dos dois era superior, poucas ocasiões de gols. Um dos piores clássicos que já dirigi, porque praticamente não se jogou. Foram muitos erros, muitos inconvenientes, mas é recuperar porque quarta jogamos novamente", avaliou.

"Qualquer coisa que passa tática, a culpa é minha e assumimos sempre. Vamos seguir lutando. A equipe vem em um grande momento, nas Copas e no Brasileirão. Não fizemos um grande jogo, não gostei de como jogamos. Temos de melhorar", concluiu.

O Corinthians até começou bem, mas viu o São Paulo dominar as ações no primeiro tempo. Quando o jogo parecia que ia para o intervalo sem gols, a arbitragem marcou pênalti para o time tricolor, que abriu o placar com Lucas Moura. Na etapa final, o time do Parque São Jorge iniciou bem, mas viu André Ramalho levar cartão vermelho, e buscar o resultado ficou ainda mais difícil.

Para Emiliano Díaz, filho e auxiliar técnico de Ramón, o placar de 3 a 1 não reflete o que foi apresentado na partida, e viu o Corinthians melhor em campo.

"Com dois a menos, não tenho nada para falar Perdemos por 3 a 1, um resultado totalmente mentiroso. O tema é o coração deste grupo e a entrega, isso deixa o corintiano bem representado", afirmou. "Fomos superiores ainda com nove também, criamos chance, mas o futebol tem essa coisa. Nem sempre quem merece leva a vitória", finalizou.

O Corinthians encerra a 28ª rodada do Campeonato Brasileiro na 17ª posição, abrindo a zona de rebaixamento, com 28 pontos. Agora, a equipe muda a chave e se prepara para o duelo com o Flamengo, quarta-feira, no Maracanã, pelo confronto de ida das semifinais da Copa do Brasil.