Cruzeiro e Vasco fazem clássico nacional por reabilitação no Brasileirão

Depois de enfrentar Flamengo e Palmeiras, o Vasco terá outro confronto de gigantes. Neste domingo, às 18h30, duela com o Cruzeiro no Mineirão, em Belo Horizonte (MG), pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time celeste chega motivado após avançar às semifinais da Copa Sul-Americana.

Nos dois clássicos nacionais que fez o Vasco não venceu: empatou sem gols com o Flamengo e perdeu por 1 a 0 para o Palmeiras. Com 35 pontos, o cruzmaltino ainda pensa no G-6 porque tem um jogo atrasado diante do Cuiabá, mas precisa vencer. Entretanto, também se preocupa com as semifinais da Copa do Brasil, já que disputará o primeiro jogo contra o Atlético-MG na próxima quarta-feira.

O técnico Rafael Paiva pode fazer alterações na escalação. Uma é mais certeira: a saída de Rayan para a entrada de Emerson Rodríguez. Rayan teve erros graves recentemente ao ser expulso no jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil e bola mal recuada contra o Palmeiras, que decretou a vitória adversária.

Outras mudanças podem ocorrer. No setor defensivo, João Victor ficou suspenso e voltou contra o Palmeiras, mas permaneceu no banco. Ele segue disputando posição com Léo, muito contestado pela torcida. Maicon, apesar de não ser unanimidade, tem vaga mais assegurada.

No meio-campo, a dúvida é se Philippe Coutinho será titular. Contra o Palmeiras, ele entrou bem e deu uma movimentação mais criativa no setor, enquanto Payet não está em sua melhor fase. Neste momento, os dois ainda não atuarão juntos.

Rafael Paiva elogiou o desempenho recente do Vasco apesar de não vencer e quer reação no próximo jogo. "Tem que ficar o quanto estamos conseguindo competir contra essas equipes grandes. Estamos olhando para a parte de cima da tabela, mas o campeonato é cruel e não podemos vacilar. Precisamos dar a resposta no próximo jogo para olhar para cima o tempo todo."

O Cruzeiro chega motivado após eliminar o Libertad, do Paraguai, e avançar às semifinais da Sul-Americana, em que vai enfrentar o Lanús, da Argentina. No Brasileirão, porém, está há dois jogos sem vencer: perdeu em casa para o São Paulo, por 1 a 0, e empatou fora com o Cuiabá, sem gols. Com 42 pontos, está na briga pelo G-6.

A partida marcaria a estreia do técnico Fernando Diniz pelo Brasileirão, mas ele precisa cumprir uma suspensão porque foi expulso quando ainda estava no Fluminense. Assim, o auxiliar Eduardo Barros estará à beira do gramado.

Para montar o time, o Cruzeiro terá a volta importante de Matheus Henrique, que estava suspenso. Por outro lado, o zagueiro João Marcelo foi expulso e é desfalque certo. Zé Ivaldo e Villalba devem formar a defesa. Walace estava com amigdalite e será reavaliado. O departamento médico segue com Dinenno, Japa, Kaique Kenji, Rafa Silva e Vitinho.

Mesmo fora do duelo, Diniz demonstrou confiança na sequência do Cruzeiro. "Eu gostei do que eu vi. Com os poucos treinos que fizemos eles assimilaram algumas coisas e o futuro do time é muito promissor. Tem uma qualidade técnica, jogadores com saúde e disposição."

FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO X VASCO

CRUZEIRO - Cássio; William, Zé Ivaldo, Villalba e Marlon; Lucas Romero, Matheus Henrique e Matheus Pereira; Gabriel Veron, Kaio Jorge e Lautaro Díaz. Técnico: Eduardo Barros (auxiliar).

VASCO - Léo Jardim; Paulo Henrique, Maicon, Léo (João Victor) e Lucas Piton; Hugo Moura, Sforza e Payet (Philippe Coutinho); Emerson Rodríguez, Vegetti e David. Técnico: Rafael Paiva.

ÁRBITRO - Matheus Delgado Candançan (SP).

HORÁRIO - 18h30.

LOCAL - Mineirão, em Belo Horizonte (MG).