Com gol contra de goleiro no fim, Sevilla busca empate com Athletic Bilbao no Espanhol 

Ainda inconstante no Campeonato Espanhol, o Sevilla evitou a derrota para o Athletic Bilbao ao buscar o empate por 1 a 1 nos acréscimos, com direito a gol contra do goleiro, neste domingo, no estádio San Mamés, pela oitava rodada. O resultado impediu que o adversário entrasse no G-4.

Com duas vitórias, dois empates e três derrotas até aqui, o Sevilla ficou com oito pontos, mais próximo da zona de rebaixamento do que na briga por vaga nos principais torneios europeus. Já o Athletic Bilbao, com 13, perdeu a chance de encostar no G-4.

Longe de seus domínios, o Sevilla não se intimidou, teve a posse de bola, mas criou pouco. O melhor momento foi no início da partida, quando chegou perto de marcar com um chute rasteiro de Peque. Julen Agirrezabala fez a defesa.

O Athletic Bilbao encontrou dificuldades para conseguir a infiltração e começou a arriscar de longa distância. Aos 36, Mikel Jauregizar arriscou da entrada da área, a bola desviou na defesa e acabou no fundo das redes, surpreendendo o goleiro Orjan Nyland.

No segundo tempo, o Sevilla foi mais incisivo e assustou aos nove. Dodi Lukebakio arriscou da extremidade da área e viu a bola carimbar o travessão. Em vantagem, o Bilbao recuou e deixou a bola com o adversário, que foi com tudo para o ataque.

O Bilbao vinha conseguindo dar conta do objetivo até aos 37, quando o goleiro Julen Agirrezabala acabou expulso. O time da casa tinha mais uma substituição e colocou Alex Padilla em campo. Essa mudança acabou sendo decisiva. O arqueiro reserva voou para segurar uma cobrança de falta de Suso, que pararia no ângulo.

Quando a vitória do Bilbao era dada como certa, o Sevilla empatou. Quis o destino que o goleiro Alex Padilla se atrapalhasse todo, em mais um ataque rival, e jogasse a bola contra o próprio gol, decretando assim a igualdade.

Na próxima rodada, o Bilbao volta a campo no domingo, às 9h, pelo horário de Brasília, para enfrentar o Girona, no Montilivi. No mesmo dia, às 13h30, o Sevilla recebe o Bétis, no estádio Ramón Sánchez Pizjuán.