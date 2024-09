Brasil sofre no fim, mas derrota Marrocos e avança à semifinal da Copa do Mundo de futsal

Maior vencedor da Copa do Mundo de futsal, com cinco títulos, a seleção brasileira deu mais um passo em busca do hexa ao derrotar o Marrocos por 3 a 1, neste domingo, em Bucara, no Usbequistão, com gols de Marcel, artilheiro do Mundial, Leandro Lino e Diego. Boumezou descontou.

O próximo adversário do time brasileiro sairá da partida entre Ucrânia e Venezuela, que se enfrentarão neste domingo, às 12h, pelo horário de Brasília. A comissão técnica trabalha para contar com o retorno de Pito, eleito melhor jogador do mundo, que foi desfalque nesta devido à uma ruptura parcial de fibras musculares na coxa direita.

O feito deste domingo ainda fez o Brasil chegar à semifinal pela nona vez em dez edições do torneio. A última foi em 2021, quando acabou superado pela Argentina por 2 a 1.

"Uma felicidade imensa. Sabíamos que seria um jogo difícil e de muito desgaste. Nos abdicamos de jogar com a bola, mas a entrega mostra o que viemos buscar aqui. Quando a fase é boa, a gente chuta de tornozelo e a bola encobre o goleiro. Se a gente tivesse a vantagem, seria difícil perder. Defendemos até a última bola. O espírito é de muita união e entrega. Queremos ser campeões", disse Marcel.

A previsão de que a seleção brasileira teria pela frente o seu primeiro grande desafio na Copa do Mundo de futsal se concretizou. A partida começou tensa, com o Marrocos tendo mais posse de bola e rondando a área do Brasil com frequência. No entanto, ambas as equipes procuraram encurtar os espaços.

Com apenas dois minutos de jogo, o Brasil já havia cometido três faltas e se mostrou acuado diante da troca de passes do Marrocos, que passou a finalizar com perigo. No melhor momento do adversário, a seleção brasileira abriu o placar. Aos 11 minutos, após jogada ensaiada de escanteio, Marcel, artilheiro da Copa, acertou um bonito chute de primeira para fazer 1 a 0. Foi o décimo dele na competição.

O gol deixou o Brasil mais leve e tirou o Marrocos da ‘zona de conforto’. Aos 13, Diego cobrou falta venenosa e só não marcou, pois a defesa adversária tirou em cima da linha. Os jogadores do time africano comemoraram como se fosse um gol.

O Marrocos avançou a linha e chegou a pressionar o Brasil novamente, mas o goleiro Willian impediu o empate. Aos 17, a seleção brasileira fez o segundo. Após linda troca de passes, comandada por Neguinho, que mudou o panorama da partida desde a sua entrada, Leandro Lino driblou o marcador e soltou o pé para fazer 2 a 0.

O Brasil voltou leve para o segundo tempo e se posicionou no contra-ataque. Aos três, encaixou e desperdiçou grande oportunidade. Diego deixou Marcel na cara do gol. O artilheiro pegou muito forte e jogou por cima. Aos nove, não teve jeito. Diego recebeu de costas, virou o corpo, partiu para cima da marcação e fez um golaço.

O desespero bateu no Marrocos, que passou a atuar com goleiro-linha. O time africano voltou a ficar com a bola e obrigou o Brasil a recuar. Aos 14, El Mesrar cabeceou no contrapé do goleiro Willian e viu a bola passar rente à trave.

Na base da pressão, o Marrocos conseguiu diminuir a cinco minutos do fim com o goleiro-linha Boumezou. Ele chutou com força para superar Willian. A seleção brasileira sentiu o golpe e praticamente entregou a bola para o adversário. O jogo se transformou em ataque contra defesa, mas a equipe brasileira conseguiu sustentar a viagem e carimbou a classificação para a semifinal.