Bia Haddad mantém boa fase e vence na estreia das duplas do WTA 1000 de Pequim

Após estrear com vitória no simples no WTA 1000 de Pequim, Beatriz Haddad Maia voltou à quadra na madrugada deste domingo para fazer a sua primeira partida nas duplas em Pequim. Ao lado da alemã Laura Siegemund, a brasileira confirmou o bom momento na carreira e derrotou as americanas Caroline Dolehide e Desirae Krawczyk por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3, em 1h24min de partida.

Em busca de um lugar no top-10 do ranking da WTA, Bia conquistou a sua sexta vitória consecutiva na carreira. As adversárias na próxima fase são a húngara Timea Babos e a russa Yana Sizikova, que venceram a australiana Lulu Sun e a japonesa Moyuka Uchijima por 2 sets 0, com parciais de 6/1 e 7/6 (7/2).

A brasileira não terá muito tempo de descanso, já que precisará estar em quadra ainda neste domingo, a partir das 23h (de Brasília), para enfrentar a americana Madison Keys na segunda rodada do simples feminino.